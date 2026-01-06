Capa Jornal Amazônia
Rogério sobrevive no mar após explosão, reaparece e web compara a Titanic: Jack de ‘Três Graças’?

As cenas da tentativa de assassinato do personagem finalmente foram reveladas. Veja os detalhes!

Victoria Rodrigues
fonte

Na trama, Rogério conseguiu sobreviver à explosão de um barco à deriva. (Foto: Reprodução/ TV Globo | Filme Titanic)

O capítulo da novela “Três Graças” exibido nesta segunda-feira (05) surpreendeu os telespectadores da trama ao mostrar as cenas do que aconteceu de fato no dia em que Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício) armaram um plano para tentar matar Rogério (Eduardo Moscovis). O episódio da novela chegou a mostrar com detalhes como o personagem conseguiu se salvar da explosão de um barco.

A história iniciou quando Rogério teve um embate com Ferette após descobrir o sistema assassino e fraudulento do sócio e o caso de traição de sua esposa Arminda com ele. Foi então que Ferette e Arminda planejaram um plano para matá-lo, mas sem que parecesse um crime. "Se a gente não calar a boca do seu marido agora, a gente vai preso", disse ele desesperado na época em que Rogério havia descoberto a farsa.

Para não deixar pistas sobre o assassinato, os dois simularam o sequestro de Raul, filho de Rogério, para o pai se desesperar e fazer o que eles pediam, que era assinar uma carta de suicídio para o restante dos familiares pensarem que ele havia tirado sua própria vida. Ele assinou, foi colocado sozinho em um barco com explosivos, mas depois conseguiu ficar à deriva em cima de uma plataforma no mar até ser salvo por um pescador que passava de manhã pelo local.

Jack de “Três Graças”?

Em meio às emoções geradas pelos flashbacks de “Três Graças”, os telespectadores notaram algo em comum com o filme “Titanic” (1997). Nas imagens após a explosão, Rogério aparece deitado em cima de uma plataforma grande que se assemelha à porta em que a protagonista Rose estava e que, coincidentemente ou não, também conseguiu sobreviver após o naufrágio do navio na época.

O fato curioso despertou a atenção das pessoas que começaram a compará-lo com o personagem Jack que Rose amava, mas que, infelizmente, não conseguiu ser salvo a tempo e morreu congelado horas depois de ter se jogado no oceano, o que faz alguns fãs do filme brincarem até hoje que "Rose foi egoísta e não quis ceder um lugar para Jack na porta". Agora, o público de "Três Graças" continua acompanhando os próximos capítulos da novela com a esperança do dia em que Rogério revelará que, na verdade, está vivo e sobreviveu à tentativa de assassinato.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

