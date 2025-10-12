Em seu primeiro Círio, Dom Júlio Akamine faz selfie no meio do povo; veja

Em seu primeiro Círio de Nazaré, o novo arcebispo de Belém, Dom Júlio Akemi, estava muito feliz e animado durante as primeiras procissões oficiais da Quadra Nazarena. Neste sábado (11/10), ele fez uma selfie para registrar o momento. Dom Julio Akemine presidiu a Missa da Trasladação.

À frente de uma das maiores arquidioceses do país, o novo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, viveu dias de preparação intensa para o Círio de Nazaré 2025. Nomeado inicialmente como coadjutor — para dividir e, progressivamente, assumir as responsabilidades do agora arcebispo emérito Dom Alberto Taveira Corrêa.

“Eu espero crescer na fé em Cristo. Quando a gente olha para a própria fé, percebe que ela é muito pequena. Por isso, a oração ‘Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé’ é tão necessária”, disse.

Quem é Dom Júlio Akamine

Natural de Garça (SP), Dom Júlio trouxe para a Amazônia uma trajetória marcada pelo ensino da teologia e pelo serviço pastoral em diferentes regiões do país. Em Belém, sua missão é clara: garantir uma transição serena na liderança da Igreja local, preservando a força das tradições, mas também apontando para novos horizontes de evangelização.

Ao longo de sua trajetória, Dom Júlio exerceu diversas funções, como vigário paroquial, pároco, reitor do Seminário Maior Palotino em Curitiba e professor de Teologia. Entre 2008 e 2011, foi Reitor Provincial da Província Palotina São Paulo Apóstolo, informou a Arquidiocese de Belém.

Foi nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo em 4 de maio de 2011, sendo ordenado no dia 9 de julho do mesmo ano. Atuou como Vigário Episcopal da Região Lapa e, em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba pelo Papa Francisco, tornando-se o quinto Bispo e terceiro Arcebispo da Arquidiocese de Sorocaba. Seu lema episcopal “Bonum Facientes Infatigabiles” – “Não vos canseis de fazer o bem”.