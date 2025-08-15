Capa Jornal Amazônia
Marina Ruy Barbosa fala sobre Glória Maria no dia em que jornalista faria 76 anos

Estadão Conteúdo

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem para Glória Maria, que completaria 76 anos de idade nesta sexta-feira, 15. "Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar", começou.

A atriz ainda disse que a jornalista afirmava que a amizade entre as duas era "de alma, de outras vidas talvez". Ela também publicou um vídeo da amiga e escreveu: "Sinto que independente de qualquer lugar que você esteja, você ainda está por perto. Me protegendo e torcendo por mim. Te amo".

Glória Maria morreu em fevereiro de 2023 devido a complicações de um câncer no cérebro.

