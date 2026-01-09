Capa Jornal Amazônia
Quais ex-BBBs já posaram nuas? Sisters fizeram história fora da casa; veja as fotos

A lista de ex-BBBs que estamparam as capas de revistas sem roupas é grande. Entre elas estão nomes conhecidos como Grazi Massafera e Sabrina Sato

Riulen Ropan
fonte

Ao longo das edições, diversas participantes estamparam as capas de diversas revistas masculinas após o reality. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Participar do Big Brother Brasil é o sonho de muitas mulheres que buscam projeção nacional, fama e, claro, o prêmio milionário. No entanto, ao longo das edições, diversas participantes transformaram a visibilidade do programa em oportunidades lucrativas mesmo sem vencer a disputa. 

Um dos caminhos mais comuns foi posar nua para revistas masculinas, especialmente a Playboy, em ensaios que marcaram época.

A seguir, relembre ex-BBBs que posaram nuas após o reality e ganharam ainda mais destaque na mídia.

Ex-BBBs que posaram nuas

Grazi Massafera (BBB5)

Uma das ex-BBBs mais bem-sucedidas da história, Grazi Massafera alavancou a carreira de atriz e, no início da fama, protagonizou uma das capas mais vendidas da Playboy com ex-BBBs.

image Grazielli Massafera – BBB 5. (Foto: Reprodução / Playboy)

Sabrina Sato (BBB3)

Uma das ex-BBBs mais influentes do país, Sabrina Sato posou nua no início da carreira e hoje é um dos maiores nomes da TV brasileira.

image Sabrina Sato – BBB 3 (Foto: Reprodução / Playboy)

Anamara (BBB10 e BBB13)

A ex-policial Anamara, conhecida como "Maroca", foi uma das favoritas do BBB10 e retornou no BBB13. Após deixar a casa, entrou para a lista de ex-BBBs que posaram nuas, consolidando sua popularidade fora do reality.

image Anamara Barreira – BBB 10 (Foto: Reprodução / Playboy)

Fani (BBB7 e BBB13)

Envolvida em um dos triângulos amorosos mais comentados do reality, Fani fez ensaio sensual após sua primeira participação no programa.

image Fani Pacheco – BBB 7 (Foto: Reprodução / Playboy)

Íris Stefanelli (BBB7)

Íris Stefanelli aproveitou bem o pós-reality: virou repórter da RedeTV! e também fez ensaio sensual para a Playboy.

image Iris Stefanelli – BBB 7 (Foto: Reprodução / Playboy)

Renata Dávila (BBB12)

Conhecida como Renatinha, foi uma das mais comentadas do BBB12 e estampou a capa da Playboy em maio de 2012.

image Renata Dávilla – BBB 12 (Foto: Reprodução / Playboy)

Francine (BBB9)

O romance com Max, vencedor do BBB9, deu o que falar. Depois de perder o prêmio para o namorado, Francine posou para revista masculina.

image Francine Piaia – BBB 9 (Foto: Reprodução / Playboy)

Juliana Alves (BBB3)

A atriz iniciou sua carreira no reality e, anos depois, foi capa da Playboy, consolidando a fase de maior exposição midiática.

image Juliana Alves – BBB 3 (Foto: Reprodução / Playboy)

Jaque Khury (BBB8)

Primeira eliminada do BBB8, Jaque ganhou notoriedade e posou nua logo após o reality. Anos depois, repetiu o feito em outra revista masculina.

image Jaque Khury – BBB 8 (Foto: Reprodução / Playboy)

Ariadna Arantes (BBB11)

Primeira mulher transexual a participar do reality, Ariadna enfrentou polêmicas e preconceito no BBB11. Após o programa, mostrou força e autoestima ao estrelar um ensaio sensual para revista masculina.

image Ariadna Arantes – BBB 11 (Foto: Reprodução / Playboy)

Antonela Avellaneda (BBB4)

A modelo argentina conquistou o público no BBB4 e virou musa da edição. Depois do programa, posou para a Playboy e retornou à Argentina.

Cacau (BBB10)

Cláudia Colucci ganhou fama com o apelido Cacau e pelo relacionamento com Eliéser. Após a eliminação, posou nua para a Playboy.

Gyselle Soares (BBB8)

Vice-campeã do BBB8, Gyselle aceitou o convite para posar nua. Atualmente, vive na França, onde atua como atriz e cantora.

Jaqueline Faria (BBB11)

A dançarina do BBB11 posou para a Playboy após deixar o programa e seguiu carreira como musa do carnaval.

Joseane (BBB3)

Miss e participante polêmica do BBB3, Joseane surpreendeu o público e entrou para a lista de ex-BBBs que posaram nuas após a eliminação.

Josy (BBB9)

A cantora chegou longe no BBB9 e, após o programa, aceitou o convite para um ensaio sensual na Playboy.

Leka (BBB1)

Primeira musa do BBB, Leka aproveitou a fama imediata da edição inaugural e fez ensaio ousado para revista masculina.

Lia (BBB10)

Uma das figuras mais lembradas do BBB10, Lia foi direto para a capa da Playboy após deixar a casa.

Manuela Saadeh (BBB2)

Protagonizou um dos ensaios mais polêmicos da Playboy, com forte apelo sensual já na capa.

Maria (BBB11)

Campeã da edição, Maria posou nua após o reality em um ensaio provocante que manteve seu nome em evidência.

Michelly (BBB11)

Conhecida pelo corpo sarado, Michelly estrelou a Playboy, mas o ensaio teve baixa repercussão comercial.

Natália (BBB5)

O ensaio da ex-sister teve inspiração indígena, com elementos naturais e maquiagem temática.

Priscila Pires (BBB9)

Vice-campeã do BBB9, a jornalista sempre chamou atenção pelo físico e confirmou expectativas ao posar nua após o programa.

Roberta Brasil (BBB6)

Mesmo envolvida em polêmicas no reality, Roberta também estrelou ensaio para revista masculina.

Tessália (BBB10)

Conhecida pelas estratégias e polêmicas no jogo, Tessália aceitou o convite para um ensaio sensual após o confinamento.

Vanessa Mesquita (BBB14)

Campeã do BBB14, Vanessa posou nua após o programa. Sua edição ficou marcada pelo relacionamento com Clara Aguilar.

Maria Melilo (BBB11)

Campeã da edição, Maria Melilo foi capa da Playboy em 2011, em um ensaio fotografado por J.R. Duran, realizado em Buenos Aires.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

