O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da Região Norte no BBB 26

Quatro candidatos disputam duas vagas no BBB 26 na Casa de Vidro instalada em Manaus

Hannah Franco
fonte

Casa de Vidro do Norte no BBB 26: veja quem disputa vaga no reality (Divulgação/TV Globo)

O Big Day do Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, etapa decisiva que antecede o confinamento oficial do reality show da TV Globo. Ao todo, 20 pessoas disputam dez vagas no grupo Pipoca, com dois homens e duas mulheres em cada estrutura. Por votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada casa garantem vaga direta no programa.

A Casa de Vidro da Região Norte foi instalada no Sumaúma Park Shopping, em Manaus, no Amazonas, e chamou atenção pela ambientação com as cores verde e amarelo. O espaço também foi equipado com alimentos para os confinados e objetos que serão utilizados nas dinâmicas do reality, incluindo uma plaquinha com a palavra “Égua”, expressão popular bastante usada na região. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Norte:

Lívia (Amazonas)

image Livia. (Divulgação/TV Globo)

Moradora de Manaus, Lívia tem 26 anos e é rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival de Parintins. Em um relacionamento há 11 anos com a esposa, Inalda, ela se define como uma pessoa alegre e engajada em pautas sociais. Durante apresentações folclóricas, já utilizou indumentárias com as cores da bandeira LGBTQIAPN+, destacando a representatividade dentro da cultura amazônica.

Natural da comunidade Baixa do Seu José, em Parintins, Lívia é a caçula de seis irmãos e cresceu em uma realidade simples. Filha de mãe doméstica, sonha, caso entre e vença o BBB 26, em quitar dívidas da família, vender a antiga casa em Parintins e apoiar projetos sociais voltados à diversidade, crianças e idosos.

Marciele (Pará)

image Marcele (Divulgação/TV Globo)

Com ascendência indígena do povo Munduruku, Marciele tem 32 anos e é natural de Juruti, no Pará. Dançarina e influenciadora digital, vive em Manaus há 16 anos e ocupa há uma década o posto de Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. A experiência com a exposição pública faz com que ela se sinta preparada para o reality.

Filha mais velha de quatro irmãos, Marciele vem de uma família humilde e atualmente mora com o irmão e uma prima. Solteira há seis meses, afirma ser observadora e diz estar aberta a novos relacionamentos, caso entre no BBB 26.

Brígido (Amazonas)

image Brigido. (Divulgação/TV Globo)

Aos 34 anos, Brígido chama atenção pela altura: 1,91 metro. Morador de Manaus, ele é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular fundada pela família há mais de 40 anos. Segundo ele, já tomou decisões difíceis no ambiente profissional, incluindo o desligamento da própria mãe da empresa.

Religioso, Brígido reforçou a fé após participar do projeto cristão Legendários, que envolve desafios físicos e espirituais. Atualmente, namora há seis meses, é padrasto de um menino de 7 anos e afirma que, caso entre no BBB, espera ser conhecido além das aparências.

Ricardinho (Pará)

image Ricardinho. (Divulgação/TV Globo)

Natural de Belém, no Pará, Ricardinho tem 27 anos e é atleta profissional de futebol freestyle. Bicampeão mundial da modalidade, ele também possui dois recordes no Guinness Book. Atualmente, mora em São Paulo há cinco anos, onde vive com a namorada, Karen, a quem se refere com carinho.

Considerando que já alcançou o topo da carreira esportiva, Ricardinho vê no BBB 26 a oportunidade de viver um novo desafio. Tranquilo e focado, o paraense afirma ter o relacionamento “blindado” e sonha em casar e formar uma família.

