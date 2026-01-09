Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da Região Norte no BBB 26

O Big Day do Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, etapa decisiva que antecede o confinamento oficial do reality show da TV Globo. Ao todo, 20 pessoas disputam dez vagas no grupo Pipoca, com dois homens e duas mulheres em cada estrutura. Por votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada casa garantem vaga direta no programa.

A Casa de Vidro da Região Norte foi instalada no Sumaúma Park Shopping, em Manaus, no Amazonas, e chamou atenção pela ambientação com as cores verde e amarelo. O espaço também foi equipado com alimentos para os confinados e objetos que serão utilizados nas dinâmicas do reality, incluindo uma plaquinha com a palavra “Égua”, expressão popular bastante usada na região. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Norte:

Lívia (Amazonas)

Livia. (Divulgação/TV Globo)

Moradora de Manaus, Lívia tem 26 anos e é rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival de Parintins. Em um relacionamento há 11 anos com a esposa, Inalda, ela se define como uma pessoa alegre e engajada em pautas sociais. Durante apresentações folclóricas, já utilizou indumentárias com as cores da bandeira LGBTQIAPN+, destacando a representatividade dentro da cultura amazônica.

Natural da comunidade Baixa do Seu José, em Parintins, Lívia é a caçula de seis irmãos e cresceu em uma realidade simples. Filha de mãe doméstica, sonha, caso entre e vença o BBB 26, em quitar dívidas da família, vender a antiga casa em Parintins e apoiar projetos sociais voltados à diversidade, crianças e idosos.

Marciele (Pará)

Marcele (Divulgação/TV Globo)

Com ascendência indígena do povo Munduruku, Marciele tem 32 anos e é natural de Juruti, no Pará. Dançarina e influenciadora digital, vive em Manaus há 16 anos e ocupa há uma década o posto de Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. A experiência com a exposição pública faz com que ela se sinta preparada para o reality.

Filha mais velha de quatro irmãos, Marciele vem de uma família humilde e atualmente mora com o irmão e uma prima. Solteira há seis meses, afirma ser observadora e diz estar aberta a novos relacionamentos, caso entre no BBB 26.

Brígido (Amazonas)

Brigido. (Divulgação/TV Globo)

Aos 34 anos, Brígido chama atenção pela altura: 1,91 metro. Morador de Manaus, ele é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular fundada pela família há mais de 40 anos. Segundo ele, já tomou decisões difíceis no ambiente profissional, incluindo o desligamento da própria mãe da empresa.

Religioso, Brígido reforçou a fé após participar do projeto cristão Legendários, que envolve desafios físicos e espirituais. Atualmente, namora há seis meses, é padrasto de um menino de 7 anos e afirma que, caso entre no BBB, espera ser conhecido além das aparências.

Ricardinho (Pará)

Ricardinho. (Divulgação/TV Globo)

Natural de Belém, no Pará, Ricardinho tem 27 anos e é atleta profissional de futebol freestyle. Bicampeão mundial da modalidade, ele também possui dois recordes no Guinness Book. Atualmente, mora em São Paulo há cinco anos, onde vive com a namorada, Karen, a quem se refere com carinho.

Considerando que já alcançou o topo da carreira esportiva, Ricardinho vê no BBB 26 a oportunidade de viver um novo desafio. Tranquilo e focado, o paraense afirma ter o relacionamento “blindado” e sonha em casar e formar uma família.