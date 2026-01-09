Capa Jornal Amazônia
Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste no BBB 26

Quatro candidatos disputam duas vagas no BBB 26 na Casa de Vidro instalada em Brasília

Hannah Franco
fonte

Casa de Vidro do Centro-Oeste no BBB 26: veja quem disputa vaga no reality (Divulgação/TV Globo)

O Big Day do Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, etapa decisiva que antecede o confinamento oficial do reality. Ao todo, 20 pessoas disputam dez vagas no grupo Pipoca, sendo que cada Casa de Vidro reúne dois homens e duas mulheres. Por votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada casa garantem vaga direta no programa.

A Casa de Vidro da Região Centro-Oeste foi instalada no Conjunto Nacional, em Brasília (DF). A estrutura recebeu decoração nas cores amarelo e laranja, remetendo ao clima e à paisagem do cerrado, além de elementos visuais que fazem referência ao universo do BBB. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Centro-Oeste:

Quem são os participantes da Casa de Vidro do Centro-Oeste

Chaiany (Brasília)

image Chaiany (Divulgação/TV Globo)

Com 25 anos, Chaiany é natural de Brasília, mas foi criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás. Começou a trabalhar ainda criança, aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, engravidou e deu à luz Lara, sua filha. Por dificuldades financeiras, interrompeu os estudos ao concluir o ensino fundamental.

Atualmente morando em São João da Aliança (DF), Chaiany afirma que o BBB representa a chance de deixar o trabalho como empregada doméstica e garantir melhores condições de vida para a filha. Ela relata uma relação difícil com parte da família e diz não temer possíveis cancelamentos dentro do reality.

Jordana (Brasília)

image Jordana (Divulgação/TV Globo)

Jordana tem 29 anos, mora em Brasília e é formada em Direito desde 2019. Advogada por profissão, também atua como modelo fotográfica e influenciadora digital, acumulando mais de 32 mil seguidores nas redes sociais.

Além da advocacia, já trabalhou como professora de inglês. Jordana revela não ter grande afinidade com a área jurídica e chama atenção pelo perfil ligado à estética e ao autoconhecimento: afirma já ter investido mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos e diz jogar tarô, além de ter vivenciado diferentes religiões e cultos.

Paulo Augusto (Goiás)

image Paulo Augusto. (Divulgação/TV Globo)

Natural de Inhumas, em Goiás, Paulo Augusto tem 21 anos e sempre teve forte ligação com o campo. Passou a infância no sítio da família, em Itaguaru, município do interior goiano com menos de cinco mil habitantes.

Atualmente, está finalizando a graduação em Medicina Veterinária e mora em Anápolis com o irmão mais velho. Paulo conta que sempre soube que queria trabalhar com animais e ingressou na faculdade ainda aos 16 anos.

Ricardo (Goiás)

image Ricardo (Divulgação/TV Globo)

Natural de Niquelândia, no interior de Goiás, Ricardo chama atenção pela altura, próxima dos dois metros. Ele iniciou a carreira como jogador profissional de basquete, atuando em equipes brasileiras, mas deixou o esporte para buscar melhores condições financeiras.

Seguiu carreira como modelo e chegou a morar na China por conta dos trabalhos. Atualmente, também atua como dançarino em shows de um DJ de eletrofunk. Ricardo é pai de Derick e Alice, de 11 e 9 anos, que vivem em Portugal com a mãe e são atletas profissionais de basquete.

