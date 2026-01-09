Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro do Nordeste no BBB 26

Quatro candidatos disputam duas vagas no BBB 26 na Casa de Vidro instalada em Salvador

Hannah Franco
fonte

BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro do Nordeste (Divulgação/TV Globo)

O Big Day do Big Brother Brasil 26 começou com novidades para o público. Nesta sexta-feira (9), a TV Globo apresentou os participantes das Casas de Vidro, etapa que antecede o confinamento oficial do reality. Ao todo, 20 pessoas disputam 10 vagas no grupo Pipoca, que será definido por votação popular. Cada Casa de Vidro reúne dois homens e duas mulheres.

A Casa de Vidro da Região Nordeste está instalada no Shopping Bela Vista, em Salvador (BA). O espaço foi montado com estrutura completa para receber os confinados, incluindo área de descanso, frigobar abastecido e ambientação marcada pelas cores vermelho e laranja. Os participantes são naturais de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Confira quem são os integrantes do Nordeste:

Quem são os participantes da Casa de Vidro do Nordeste

Maxiane (Pernambuco)

image Maxine (Divulgação/TV Globo)

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata pernambucana. Criada em uma casa simples com os avós, pais e irmão, só passou a ter um quarto próprio aos 20 anos. Filha de pais sem escolaridade completa e neta de uma cortadora de cana, cresceu em meio a dificuldades financeiras.

Após não conseguir ingressar em Direito, formou-se em História com bolsa de estudos, conciliando trabalho e faculdade. Mãe de Joaquim, de 3 anos, Maxiane vive atualmente do trabalho nas redes sociais e sustenta a casa onde mora com a mãe e o filho.

Rafaella (Alagoas)

image Rafaella (Divulgação/TV Globo)

Conhecida como Rafa Jaqueira, Rafaella tem 29 anos e é formada em Terapia Ocupacional, atuando com crianças autistas. Já trabalhou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e atualmente cursa Medicina Veterinária.

A alagoana ganhou visibilidade nas redes sociais durante a rotina de deslocamento em ônibus lotados de Maceió, o que abriu portas para trabalhos publicitários. Vive um relacionamento estável há três anos e está noiva.

Leandro (Bahia)

image Leandro (Divulgação/TV Globo)

Baiano de Salvador, Leandro tem 42 anos e uma história marcada por superação. Filho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, foi criado pela avó e começou a trabalhar ainda criança para ajudar no sustento da família.

Na juventude, viveu em situação de rua, passou fome e enfrentou dificuldades extremas. Mesmo assim, persistiu nos estudos e caminhava mais de 20 quilômetros por dia para frequentar aulas de teatro. Anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música em uma universidade pública, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.

Marcelo (Rio Grande do Norte)

image Marcelo. (Divulgação/TV Globo)

Natural de Currais Novos, no interior potiguar, Marcelo tem 31 anos e é médico. Para realizar o sonho da graduação, deixou o Brasil e se formou na Universidade Cristã da Bolívia. Durante o período no exterior, trabalhou como modelo e vendedor para custear os estudos.

Marcado por uma infância de instabilidade financeira após a separação dos pais, Marcelo afirma ter uma relação cuidadosa com dinheiro e sonha em ajudar a mãe e a irmã, que enfrenta problemas de saúde desde a adolescência.

BBB 26

Casa de Vidro
BBB
.
