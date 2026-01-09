Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro do Nordeste no BBB 26

O Big Day do Big Brother Brasil 26 começou com novidades para o público. Nesta sexta-feira (9), a TV Globo apresentou os participantes das Casas de Vidro, etapa que antecede o confinamento oficial do reality. Ao todo, 20 pessoas disputam 10 vagas no grupo Pipoca, que será definido por votação popular. Cada Casa de Vidro reúne dois homens e duas mulheres.

A Casa de Vidro da Região Nordeste está instalada no Shopping Bela Vista, em Salvador (BA). O espaço foi montado com estrutura completa para receber os confinados, incluindo área de descanso, frigobar abastecido e ambientação marcada pelas cores vermelho e laranja. Os participantes são naturais de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte. Confira quem são os integrantes do Nordeste:

Quem são os participantes da Casa de Vidro do Nordeste

Maxiane (Pernambuco)

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata pernambucana. Criada em uma casa simples com os avós, pais e irmão, só passou a ter um quarto próprio aos 20 anos. Filha de pais sem escolaridade completa e neta de uma cortadora de cana, cresceu em meio a dificuldades financeiras.

Após não conseguir ingressar em Direito, formou-se em História com bolsa de estudos, conciliando trabalho e faculdade. Mãe de Joaquim, de 3 anos, Maxiane vive atualmente do trabalho nas redes sociais e sustenta a casa onde mora com a mãe e o filho.

Rafaella (Alagoas)

Conhecida como Rafa Jaqueira, Rafaella tem 29 anos e é formada em Terapia Ocupacional, atuando com crianças autistas. Já trabalhou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e atualmente cursa Medicina Veterinária.

A alagoana ganhou visibilidade nas redes sociais durante a rotina de deslocamento em ônibus lotados de Maceió, o que abriu portas para trabalhos publicitários. Vive um relacionamento estável há três anos e está noiva.

Leandro (Bahia)

Baiano de Salvador, Leandro tem 42 anos e uma história marcada por superação. Filho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus, foi criado pela avó e começou a trabalhar ainda criança para ajudar no sustento da família.

Na juventude, viveu em situação de rua, passou fome e enfrentou dificuldades extremas. Mesmo assim, persistiu nos estudos e caminhava mais de 20 quilômetros por dia para frequentar aulas de teatro. Anos depois, formou-se em Artes Cênicas e Música em uma universidade pública, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.

Marcelo (Rio Grande do Norte)

Natural de Currais Novos, no interior potiguar, Marcelo tem 31 anos e é médico. Para realizar o sonho da graduação, deixou o Brasil e se formou na Universidade Cristã da Bolívia. Durante o período no exterior, trabalhou como modelo e vendedor para custear os estudos.

Marcado por uma infância de instabilidade financeira após a separação dos pais, Marcelo afirma ter uma relação cuidadosa com dinheiro e sonha em ajudar a mãe e a irmã, que enfrenta problemas de saúde desde a adolescência.