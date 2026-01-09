Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da região Sudeste no BBB 26

É dia de Big Day no Big Brother Brasil 26. Nesta sexta-feira (9), a TV Globo começa a revelar os candidatos do grupo Pipoca que disputam uma vaga no reality show. Os perfis são apresentados ao longo da programação, com anúncio feito por Tadeu Schmidt.

Ao todo, 20 participantes foram selecionados para as Casas de Vidro, distribuídas em cinco regiões do Brasil. Cada espaço conta com dois homens e duas mulheres, e apenas um casal de cada local será escolhido pelo público para entrar oficialmente no programa. Nesta edição, o BBB reforça a participação direta dos telespectadores na formação do elenco.

Entre os nomes revelados estão candidatos com histórias marcadas por desafios pessoais, trajetórias de superação e perfis distintos, que agora dependem do voto popular para seguir no jogo.

Candidatas da Casa de Vidro do Sudeste

Gabriela

Gabriela, de 21 anos, é estudante de Psicologia e passa quase 19 horas por dia na rua, de segunda a sexta-feira. Aos fins de semana, vende doces em São Paulo para complementar a renda, com ajuda da mãe, Mayra, responsável por preparar os quitutes. A jovem já teve sua banca de doces apreendida pelo rapa.

Ela nunca viajou para fora do Brasil e não possui passaporte. A viagem mais distante foi para Jericoacoara, no Ceará, paga de forma parcelada em três cartões, precisando escolher entre almoçar ou jantar durante o passeio. Gabriela também conta que gosta de comer carne crua.

Milena

Milena, de 26 anos, é natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais. Babá e recreadora de festas, dedica sua rotina ao cuidado com crianças. Ela e a irmã gêmea, Mile, viveram em um abrigo até os 7 anos, devido à dificuldade financeira enfrentada pela mãe.

Há três anos, Milena não vê a irmã, que mora nos Estados Unidos. O reencontro é um de seus sonhos, assim como a possibilidade de viajar para o país. Comunicativa e espontânea, ela avalia que sua personalidade pode tanto ajudá-la quanto atrapalhá-la dentro do jogo.

Perfis masculinos também chamam atenção

Breno

Breno tem 33 anos e nasceu em Contagem, Minas Gerais, mas cresceu em Betim. Confiante e autêntico, saiu de casa cedo para correr atrás dos próprios objetivos. Começou no vôlei aos 10 anos e seguiu no esporte até quase os 20, quando precisou parar após sofrer uma lesão. Aos 16, mudou-se para São Paulo por causa da carreira esportiva.

Ele está solteiro há seis anos e afirma que teve apenas um relacionamento sério, com duração de três anos. Breno também conta que nunca ficou mais de duas semanas sem sexo.

Marcel

Marcel, de 35 anos, começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar nas despesas da família. Aos 19, ingressou em uma universidade pública em Minas Gerais, mas retornou a Catanduva, sua cidade natal, após um ano. A continuidade dos estudos só foi possível graças a um amigo de seu pai, que custeou a faculdade.

Há cerca de um ano, Marcel voltou a morar com o pai para dividir a casa e as despesas após a morte da mãe, Maria Regina. Antes de seu nascimento, ela perdeu cinco gestações, o que fez com que Marcel fosse considerado um milagre pela família, fortalecendo o vínculo entre mãe e filho.