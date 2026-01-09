Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Paraenses no BBB: Relembre quem já representou o Pará no Big Brother Brasil

Desde 2006, paraenses participaram do Big Brother Brasil; lista reúne edições, eliminações e onde estão hoje

O Liberal
fonte

Hadson Nery, Paula Freitas e Alane Dias (Divulgação / Globo)

Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira (12), reacendendo a curiosidade sobre participantes que já passaram pela casa. Ao longo da história do reality, o Pará já teve representantes em diversas edições, com trajetórias marcantes. Na edição deste ano, dois paraenses disputam vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Desde o BBB 6, em 2006, até o BBB 24, em 2024, paraenses participaram do jogo. Alguns tiveram eliminações precoces e outros chegaram perto da final, consolidando suas presenças.

Confira um panorama com os nomes, edições, momentos de eliminação e as atividades atuais de cada ex-participante, em janeiro de 2026.

VEJA MAIS

image Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26
Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

image Quem é Ricardinho Chianini? Paraense está na casa de vidro do BBB 26
Atleta bicampeão mundial de futebol freestyle, Ricardinho Chahini esteve no palco do Global Citizen em Belém

Thaís Macedo: a primeira paraense no Big Brother Brasil

Thaís Macedo entrou no BBB 6 (2006) como a primeira representante do Pará no reality. Natural de Belém, ela foi eliminada na 10ª semana em um paredão triplo, com 63% dos votos.

Atualmente, aos 47 anos, Thaís é psicóloga, mãe e atua como missionária e palestrante em Belém. Nas redes sociais, ela soma mais de 95 mil seguidores no Instagram.

Mirla Prado e Kamilla Salgado: paraenses em edições marcantes

No BBB 9 (2009), a advogada Mirla Prado, de Belém, teve uma participação discreta. Ela foi eliminada na 9ª semana, em um paredão triplo, com 71% dos votos.

Aos 44 anos, Mirla mora nos Estados Unidos e produz conteúdo de true crime. Possui mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Kamilla Salgado participou do BBB 13 (2013), entrando pela Casa de Vidro. A modelo foi eliminada na 10ª semana, em um paredão triplo, com 68% dos votos.

Natural de Belém, Kamilla é influenciadora digital, com mais de 1,2 milhão de seguidores. Ela é casada com o ex-BBB Eliéser Ambrósio e tem dois filhos.

Diego Sabádo e Hadson Nery: participações recentes do Pará

O escritor Diego Sabádo participou do BBB 18 (2018). Ele foi eliminado na 11ª semana, em um paredão triplo, com 81,07% dos votos.

Após o programa, retomou a carreira acadêmica e artística, adotando o nome Diego Sábado. Atualmente, atua como escritor, filósofo e professor.

No BBB 20 (2020), o ex-jogador de futebol Hadson Nery, de Belém, teve uma passagem marcada por conflitos. Ele foi eliminado na 10ª semana, em um paredão duplo, com 79,71% dos votos.

Após o reality, Hadson participou do Power Couple Brasil e segue ativo na mídia. Ele possui cerca de 985 mil seguidores nas redes sociais.

Paraenses no BBB 23 e 24: Paula, Alane e Marcus Vinicius

A biomédica Paula Freitas, de Jacundá (PA), entrou no BBB 23 (2023) pela Casa de Vidro. Ela foi a quarta eliminada, com 72,5% dos votos, registrando a maior rejeição da temporada.

Após o programa, Paula investiu na área de estética e no empresariado. Ela também retornou à TV no reality Túnel do Amor. Hoje, é influenciadora com cerca de 1,1 milhão de seguidores.

No BBB 24 (2024), o Pará teve dois representantes. A bailarina e modelo Alane Dias, de Belém, chegou à final e terminou em 4º lugar, sendo a última eliminada.

Alane mora no Rio de Janeiro, atua como atriz, modelo e influenciadora, somando mais de 4,4 milhões de seguidores. Ela namora Fran Gil e é musa da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2026.

Também no BBB 24, o comissário de voo Marcus Vinicius, de Belém, foi o oitavo eliminado. Ele disputou um paredão triplo e recebeu 84,86% dos votos.

Após o reality, Marcus passou a atuar como ator e influenciador. Ele mora em São Paulo e tem mais de 900 mil seguidores no Instagram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

Big Brother Brasil
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda