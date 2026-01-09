Paraenses no BBB: Relembre quem já representou o Pará no Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira (12), reacendendo a curiosidade sobre participantes que já passaram pela casa. Ao longo da história do reality, o Pará já teve representantes em diversas edições, com trajetórias marcantes. Na edição deste ano, dois paraenses disputam vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Desde o BBB 6, em 2006, até o BBB 24, em 2024, paraenses participaram do jogo. Alguns tiveram eliminações precoces e outros chegaram perto da final, consolidando suas presenças.

Confira um panorama com os nomes, edições, momentos de eliminação e as atividades atuais de cada ex-participante, em janeiro de 2026.

Thaís Macedo: a primeira paraense no Big Brother Brasil

Thaís Macedo entrou no BBB 6 (2006) como a primeira representante do Pará no reality. Natural de Belém, ela foi eliminada na 10ª semana em um paredão triplo, com 63% dos votos.

Atualmente, aos 47 anos, Thaís é psicóloga, mãe e atua como missionária e palestrante em Belém. Nas redes sociais, ela soma mais de 95 mil seguidores no Instagram.

Mirla Prado e Kamilla Salgado: paraenses em edições marcantes

No BBB 9 (2009), a advogada Mirla Prado, de Belém, teve uma participação discreta. Ela foi eliminada na 9ª semana, em um paredão triplo, com 71% dos votos.

Aos 44 anos, Mirla mora nos Estados Unidos e produz conteúdo de true crime. Possui mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Kamilla Salgado participou do BBB 13 (2013), entrando pela Casa de Vidro. A modelo foi eliminada na 10ª semana, em um paredão triplo, com 68% dos votos.

Natural de Belém, Kamilla é influenciadora digital, com mais de 1,2 milhão de seguidores. Ela é casada com o ex-BBB Eliéser Ambrósio e tem dois filhos.

Diego Sabádo e Hadson Nery: participações recentes do Pará

O escritor Diego Sabádo participou do BBB 18 (2018). Ele foi eliminado na 11ª semana, em um paredão triplo, com 81,07% dos votos.

Após o programa, retomou a carreira acadêmica e artística, adotando o nome Diego Sábado. Atualmente, atua como escritor, filósofo e professor.

No BBB 20 (2020), o ex-jogador de futebol Hadson Nery, de Belém, teve uma passagem marcada por conflitos. Ele foi eliminado na 10ª semana, em um paredão duplo, com 79,71% dos votos.

Após o reality, Hadson participou do Power Couple Brasil e segue ativo na mídia. Ele possui cerca de 985 mil seguidores nas redes sociais.

Paraenses no BBB 23 e 24: Paula, Alane e Marcus Vinicius

A biomédica Paula Freitas, de Jacundá (PA), entrou no BBB 23 (2023) pela Casa de Vidro. Ela foi a quarta eliminada, com 72,5% dos votos, registrando a maior rejeição da temporada.

Após o programa, Paula investiu na área de estética e no empresariado. Ela também retornou à TV no reality Túnel do Amor. Hoje, é influenciadora com cerca de 1,1 milhão de seguidores.

No BBB 24 (2024), o Pará teve dois representantes. A bailarina e modelo Alane Dias, de Belém, chegou à final e terminou em 4º lugar, sendo a última eliminada.

Alane mora no Rio de Janeiro, atua como atriz, modelo e influenciadora, somando mais de 4,4 milhões de seguidores. Ela namora Fran Gil e é musa da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2026.

Também no BBB 24, o comissário de voo Marcus Vinicius, de Belém, foi o oitavo eliminado. Ele disputou um paredão triplo e recebeu 84,86% dos votos.

Após o reality, Marcus passou a atuar como ator e influenciador. Ele mora em São Paulo e tem mais de 900 mil seguidores no Instagram.