O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mestre Damasceno terá dois velórios; em Belém e Salvaterra; saiba os detalhes

Paciente oncológico, o mestre faleceu na madrugada desta terça (26) em Belém, aos 71 anos de idade, consternando admiradores de sua arte. Ele será sepultado nesta quinta (28)

Eduardo Rocha
Mestre Damasceno: um nome imortal para a identidade amazônica (Foto: Guto Nunes)

Falecido nesta terça-feira (26), aos 71 anos de idade, Mestre Damasceno terá dois velórios: um em Belém e outro em Salvaterra, município que integra o Arquipélago do Marajó, onde ele nasceu. Na capital paraense, o velório começará a partir das 16h de hoje (26), no hall do Museu do Estado do Pará, na praça Dom Pedro II, s/n, no bairro histórico da Cidade Velha.

O velório em Salvaterra, no Marajó, norte do Estado do Pará, terá início a prtir das 12h desta quarta-feira (27), na sede da Câmara Municipal, na rodovia PA-154, Terceira Rua.

Sepultamento

Mestre Damasceno será sepultado nesta quinta-feira (28) pela manhã no Cemitério Municipal São Pedro, na Cidade de Salvaterra, onde nasceu, precisamente na comunidade quilombola de Salvá.

 

 

Cultura
