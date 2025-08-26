Fafá de Belém homenageia Mestre Damasceno: 'artista brasileiro, orgulho da nossa gente'

Fafá de Belém publicou postagem nesta terça-feira, 26, em homenagem ao Mestre Damasceno. A morte do cantor, compositor e ativista da cultura popular movimentou as redes sociais e sensibilizou artistas, autoridades e instituições.

Segundo Fafá de Belém: "Ele sempre foi luz. Ele sempre foi um dos nossos guias, dos nossos mestres. Como disse minha irmã @dirapaes, Mestre Damasceno parte hoje, no dia do Carimbó, e vira lenda. Dos grandes representantes do Pará, gênio raro, de tiso fácil e de uma sabedoria ancestral. Viva Mestre Damasceno, artista brasileiro, orgulho da nossa gente, que deixa uma obra fabulosa e imortal. Estou profundamente triste com sua partida, mas imensamente grata por tudo que ele nos deixa."

VEJA MAIS