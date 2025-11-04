Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Atriz pornô e rainha de bateria causa polêmica após dançar funk sem calcinha

A criadora de conteúdo adulto Elisa Sanches explicou o motivo pelo qual estava sem calcinha em um aniversário

Victoria Rodrigues
fonte

A criadora de conteúdo adulto sofreu com muitas críticas com relação ao samba no pé. (Foto: Reprodução)

A rainha de bateria da Império da Tijuca, Elisa Sanches, conhecida por atuar em filmes de conteúdo adulto, causou polêmica nas mídias sociais após aparecer em um vídeo dançando funk sem calcinha na quadra da escola de samba. Algumas pessoas que assistiram às filmagens alegaram que o episódio ocorreu no dia do evento da coroação, mas, na verdade, a própria dançarina disse que foi em um aniversário.

“O momento do vídeo não foi na apresentação como rainha, foi em um evento depois, de funk. Já não era um evento de Carnaval e todos me receberam bem. Só que a mídia está colocando polêmicas, dizendo que eu dancei sem calcinha. Estão distorcendo essa imagem”, revelou Elisa em entrevista ao portal Metrópoles.

Em seguida, a criadora de conteúdo +18 explicou porque tinha saído sem calcinha. “Cheguei de São Paulo e não iria ao aniversário do meu amigo. Faço show de striptease e tinha feito dois shows no dia. Quando uso saia, coloco um biquíni de silicone, só que ele estava sujo. Nem costumo andar sem calcinha. Essa repercussão foi para me deixar mais atenta, para que as pessoas não interpretem mal”, destacou.

Convite do Império da Tijuca

Após explicar o que aconteceu, a rainha de bateria contou como foi receber o convite para a posição na escola de samba. “O convite para ser rainha de bateria do Império da Tijuca foi uma surpresa, eu não sabia. Fui ao aniversário do meu amigo e não era um evento de coroação. E, nessa festa, ele me fez a surpresa de me convidar para assumir o posto. Gostei bastante, fui muito bem recebida”, disse Elisa.

Logo que entrou para a Império da Tijuca, Elisa contou que sofreu algumas críticas com relação ao samba no pé, semelhantes às da influenciadora Virginia Fonseca. “Acredito que toda crítica que a Virginia recebeu foi para ela se atentar e melhorar a performance. Olha, ela está maravilhosa! Quem não é do samba tem todo um preparo para se adaptar. E é a mesma coisa que vai acontecer comigo. Não sou do samba e vou me preparar para fazer bonito no dia do desfile. As críticas são para você melhorar, para você se aperfeiçoar”, conclui Elisa Sanches.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

