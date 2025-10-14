Capa Jornal Amazônia
Filha da atriz pornô Elisa Sanches critica Virginia Fonseca por uso de anabolizantes; veja o vídeo!

Gabriela Zito reage a vídeo de influenciadora e alerta sobre os riscos do uso de bomba para saúde física e mental

Hannah Franco
fonte

Gabriela Zito alerta sobre riscos de hormônios e reage a Virginia Fonseca. (Reprodução/Instagram)

Gabriela Zito, filha da atriz pornô Elisa Sanches, voltou a ganhar destaque nas redes sociais ao publicar um vídeo na última segunda-feira (13/10) sobre a “gourmetização do uso de anabolizantes”, reagindo a uma entrevista da influenciadora Virginia Fonseca. Gabriela, que é estudante de jornalismo e vem iniciando sua trajetória no universo fitness, enfatizou que a mensagem não tinha a intenção de atacar Virginia, mas de alertar sobre os riscos do uso de hormônios.

No vídeo que reagiu, Virginia negou estar usando “bomba”, mas revelou ter implantado um chip hormonal de testosterona e gestrinona, que, segundo Gabriela, configura anabolizante. Sobre isso, a influenciadora comentou: “Ok, acho que era uma forma de gourmetizar a fala: ‘Estou tomando hormônio’ (...) É que muitas mulheres, quando vêm resultados estéticos assim muito rápidos, geralmente começam a se comparar e falar: ‘Nossa, se fulano ou ciclano tá tomando e tá bem, olha os resultados que essa pessoa conseguiu, é só um chip, é só um hormônio, é só uma cosquinha, qual o problema disso?’”.

Gabriela prosseguiu ressaltando os perigos que costumam ser invisibilizados quando se minimiza o uso de hormônios: “Sendo que muitas vezes fica invisibilizado as problemáticas que posteriormente podem surgir decorrente do uso de anabolizante e falar: ‘Não, eu não estou tomando hormônio’. Sendo que, sim, você está tomando hormônio. Uso de anabolizante é algo extremamente sério e deve ser levado como algo sério. Ele pode ter diversas consequências muito maléficas para sua saúde, física, mental. As consequências podem ser diferentes para cada pessoa, mas existem e elas são muito sérias. Um corpo bonito, um corpo estético, né? Um corpo de carnaval, verão, não vale, e você vai estar arriscando muitas coisas em prol de um resultado mais rápido, mas a custo de quê? Esse custo vale a pena?”

“Uso de anabolizante é extremamente delicado e deve ser repensado diversas vezes e gourmetizar essa forma de assumir que está tomando anabolizante minimiza o uso, que é algo bem sério”, concluiu.

Palavras-chave

elisa sanches

gabriela zito

virgínia fonseca
Cultura
