Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (13), após publicar fotos de biquíni exibindo o corpo sarado durante um dia de sol. Os cliques, que tinham como objetivo divulgar sua linha de produtos capilares, acabaram chamando atenção por outro motivo: a mudança física visível da empresária.

Nos comentários, enquanto alguns seguidores elogiaram o resultado, outros questionaram a rapidez da transformação corporal e levantaram suspeitas sobre o possível uso de anabolizantes.

"Era tão bonita, agora tá virando a Gracyanne Barbosa", comentou uma usuária. "Foco na dieta, cirurgias e na bomba", disparou outro seguidor.

Uma terceira pessoa opinou: "Gosto dela, mas para chegar nesse resultado tão rápido ela fez diversos procedimentos, tomou anabolizante, tem grana pra alimentação boa, babá, empregadas... é fácil com tudo isso."

Confira a evolução do shape de Virgínia Fonseca:

Virginia Fonseca exibe corpo sarado e levanta suspeitas de uso de anabolizantes. (Reprodução/Redes Sociais)

Virginia nega uso de hormônios

Diante da repercussão, Virginia Fonseca se pronunciou sobre os boatos. Em entrevista à revista Quem no final de julho, ela negou o uso de anabolizantes e afirmou que o resultado corporal vem de uma rotina intensa de treinos, alimentação equilibrada e procedimentos estéticos não hormonais.

"Eu vejo muito como um autocuidado e, além disso, treinar e ter uma alimentação mais balanceada é algo que eu realmente peguei gosto e me faz muito bem. O corpo acaba sendo o resultado disso tudo", disse.

Ela também citou os procedimentos que tem feito para manter a firmeza da pele e definição corporal: "Eu usei muito da minha rotina de treinos, alimentação, foco e dedicação. Claro que tudo isso foi potencializado com alguns procedimentos como Volnewmer, Ultraformer MPT e Eladerme, que são voltados para estimular o colágeno no corpo e evitar flacidez corporal e facial."