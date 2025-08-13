Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

Hannah Franco
fonte

Físico de Virginia Fonseca chama atenção e internautas questionam transformação. (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (13), após publicar fotos de biquíni exibindo o corpo sarado durante um dia de sol. Os cliques, que tinham como objetivo divulgar sua linha de produtos capilares, acabaram chamando atenção por outro motivo: a mudança física visível da empresária.

Nos comentários, enquanto alguns seguidores elogiaram o resultado, outros questionaram a rapidez da transformação corporal e levantaram suspeitas sobre o possível uso de anabolizantes.

VEJA MAIS

image Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois
Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

image VÍDEO: Manu Bahtidão reaparece em gravação antiga cantando clássico do tecnomelody e viraliza
Cantora aparece em vídeo de 2011, ainda sem procedimentos estéticos, cantando hit da Banda Batidão.; registro foi compartilhado por fãs nas redes sociais

"Era tão bonita, agora tá virando a Gracyanne Barbosa", comentou uma usuária. "Foco na dieta, cirurgias e na bomba", disparou outro seguidor.

Uma terceira pessoa opinou: "Gosto dela, mas para chegar nesse resultado tão rápido ela fez diversos procedimentos, tomou anabolizante, tem grana pra alimentação boa, babá, empregadas... é fácil com tudo isso."

Confira a evolução do shape de Virgínia Fonseca:

image Virginia Fonseca exibe corpo sarado e levanta suspeitas de uso de anabolizantes. (Reprodução/Redes Sociais)

Virginia nega uso de hormônios

Diante da repercussão, Virginia Fonseca se pronunciou sobre os boatos. Em entrevista à revista Quem no final de julho, ela negou o uso de anabolizantes e afirmou que o resultado corporal vem de uma rotina intensa de treinos, alimentação equilibrada e procedimentos estéticos não hormonais.

"Eu vejo muito como um autocuidado e, além disso, treinar e ter uma alimentação mais balanceada é algo que eu realmente peguei gosto e me faz muito bem. O corpo acaba sendo o resultado disso tudo", disse.

Ela também citou os procedimentos que tem feito para manter a firmeza da pele e definição corporal: "Eu usei muito da minha rotina de treinos, alimentação, foco e dedicação. Claro que tudo isso foi potencializado com alguns procedimentos como Volnewmer, Ultraformer MPT e Eladerme, que são voltados para estimular o colágeno no corpo e evitar flacidez corporal e facial."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virginia Fonseca

anabolizantes

vida fitness
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

MAIS LIDAS EM CULTURA

MARAVILHOSA!

Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

A jornalista e apresentadora compartilhou o vídeo no instagram. Veja!

12.08.25 20h59

CONFERÊNCIA ALMA

Belém recebe shows gratuitos com artistas locais, nacionais e internacionais na Estação das Docas

Evento integra programação oficial do Festival Se Rasgum e é parte das ações preparatórias para a COP 30

11.08.25 20h43

ESPORTES

Luva de Pedreiro é internado na Paraíba

A namorada do influencer tranquilizou fãs pelas redes sociais

13.08.25 10h13

NOVO AMOR?

Paraense é apontada como novo affair de Whindersson Nunes; saiba quem é

Influenciadora de Santarém já foi vista com o humorista em momentos descontraídos e em clima de romance

12.08.25 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda