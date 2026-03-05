Asilo desaba em Belo Horizonte e deixa 1 morto; bombeiros buscam vítimas soterradas

Um lar de idosos desabou na madrugada desta quinta-feira (5) no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O desmoronamento deixou ao menos uma pessoa morta e mobilizou equipes de resgate que trabalham na busca por sobreviventes sob os escombros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 pessoas estavam no imóvel no momento do acidente, incluindo uma criança que seria filha do proprietário do local. Até o início da manhã, seis pessoas haviam sido resgatadas com vida em estado gravíssimo. Por volta das 6h, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) permaneciam no local realizando as operações de resgate.

VEJA MAIS

Segundo os bombeiros, nove pessoas conseguiram sair do prédio porque estavam em uma parte da estrutura que não desabou. Outras vítimas ficaram soterradas após o colapso do edifício. Do grupo que estava sob os escombros, seis pessoas foram retiradas com vida até a última atualização da ocorrência.

Ainda não há confirmação oficial do número total de mortos ou feridos. As equipes de resgate utilizam apitos para tentar localizar sobreviventes entre os destroços. A área foi isolada para garantir segurança durante os trabalhos.

Imóvel desabou durante a madrugada

O prédio, que tinha quatro pavimentos, desmoronou por volta de 1h30 da madrugada. Moradores da região relataram ter ouvido um barulho intenso e se mobilizaram para ajudar as vítimas antes da chegada das equipes de emergência. O Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de 30 minutos após o desabamento e iniciou as buscas entre os escombros.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada para acompanhar a ocorrência. Segundo o órgão, casas próximas não correm risco de desabamento. No momento do acidente não chovia na região, e uma das hipóteses preliminares é de problema estrutural no prédio, o que ainda será investigado pelas autoridades.