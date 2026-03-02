VÍDEO: voluntários resgatam galinhas em área de risco após chuvas em Minas Gerais

Enquanto equipes de resgate corriam para salvar moradores ilhados pelas fortes chuvas na Zona da Mata Mineira, uma operação paralela e delicada acontecia em Juiz de Fora. O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad) conseguiu retirar 13 galinhas de uma residência em risco, minutos antes de um barranco lateral ceder completamente.

Em vídeo publicado pelo grupo, é possível ver a operação sendo conduzida em meio à lama e aos escombros, com atenção constante à segurança e decisões rápidas.

Segundo o Grad, a missão exigiu rapidez, técnica e precisão. “Havia um prazo que desconhecíamos, e ele era curto”, afirmou a equipe. Minutos após a retirada das aves, a encosta ao lado da residência desmoronou completamente, reforçando a gravidade do risco que os animais enfrentavam.

Todos os profissionais envolvidos são preparados tecnicamente para atuar em cenários extremos, incluindo enchentes, deslizamentos e rompimentos de barragens. O resgate de aves exige manejo técnico específico, contenção adequada e transporte seguro, já que são animais sensíveis ao estresse e fisicamente frágeis, tornando cada operação ainda mais delicada.

Chuvas deixam rastro de destruição

Desde a última semana, as fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata provocaram alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura em diversos municípios. Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou 70 mortes e 19 pessoas desaparecidas.

O cenário de destruição mobiliza equipes de resgate e emergência em toda a região, com prioridade para salvar vidas humanas, mas também com atenção a animais domésticos e de produção.

O Grad lembra que animais de produção, como galinhas, porcos e cabras, enfrentam medo, frio, fome e risco de afogamento durante desastres naturais, mas raramente aparecem nas manchetes.

“Cada vida importa, independentemente da espécie”, afirmou o grupo nas redes sociais, junto com o vídeo do resgate das galinhas.