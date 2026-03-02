Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

VÍDEO: voluntários resgatam galinhas em área de risco após chuvas em Minas Gerais

Chuvas na Zona da Mata já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos, incluindo animais de produção

Hannah Franco
fonte

Chuvas em Minas Gerais: vídeo mostra resgate de galinhas pelo Grad (Instagram/@gradbrasil)

Enquanto equipes de resgate corriam para salvar moradores ilhados pelas fortes chuvas na Zona da Mata Mineira, uma operação paralela e delicada acontecia em Juiz de Fora. O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad) conseguiu retirar 13 galinhas de uma residência em risco, minutos antes de um barranco lateral ceder completamente.

Em vídeo publicado pelo grupo, é possível ver a operação sendo conduzida em meio à lama e aos escombros, com atenção constante à segurança e decisões rápidas.

Segundo o Grad, a missão exigiu rapidez, técnica e precisão. “Havia um prazo que desconhecíamos, e ele era curto”, afirmou a equipe. Minutos após a retirada das aves, a encosta ao lado da residência desmoronou completamente, reforçando a gravidade do risco que os animais enfrentavam.

Todos os profissionais envolvidos são preparados tecnicamente para atuar em cenários extremos, incluindo enchentes, deslizamentos e rompimentos de barragens. O resgate de aves exige manejo técnico específico, contenção adequada e transporte seguro, já que são animais sensíveis ao estresse e fisicamente frágeis, tornando cada operação ainda mais delicada.

Chuvas deixam rastro de destruição

Desde a última semana, as fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata provocaram alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura em diversos municípios. Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou 70 mortes e 19 pessoas desaparecidas.

O cenário de destruição mobiliza equipes de resgate e emergência em toda a região, com prioridade para salvar vidas humanas, mas também com atenção a animais domésticos e de produção.

O Grad lembra que animais de produção, como galinhas, porcos e cabras, enfrentam medo, frio, fome e risco de afogamento durante desastres naturais, mas raramente aparecem nas manchetes.

“Cada vida importa, independentemente da espécie”, afirmou o grupo nas redes sociais, junto com o vídeo do resgate das galinhas.

