Motorista que molha pedestre pode ser multado? Saiba o que diz o Código de Trânsito

Situação comum em dias de chuva pode trazer consequências ao motorista

Hannah Franco
fonte

Chuva e trânsito: molhar pedestre pode virar multa? (Foto/Notisul)

Passar por uma poça e molhar um pedestre pode parecer apenas um acidente comum em dias de chuva. No entanto, a situação pode resultar em multa e pontos na carteira para o motorista. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê penalidade para quem usa o veículo de forma que atinja água ou detritos sobre pedestres.

⚠️ A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH. Mesmo quando não há intenção, a conduta pode ser enquadrada como falta de cuidado na direção.

VEJA MAIS

image Pará: infrações por conduzir veículos de duas rodas sem CNH crescem 28,3% em um ano, aponta Detran
Ainda segundo o Departamento, houve 19.750 autuações em 2025; em 2024, foram 15.399 autuações

image Paraenses são os que mais respeitam a Lei Seca, aponta ranking nacional
Pará lidera índice de motoristas não alcoolizados em fiscalizações do Detran

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro?

O ato está relacionado ao artigo 171 do CTB, que trata de comportamentos incompatíveis com o respeito e a segurança no trânsito. A legislação prioriza a proteção do pedestre, considerado a parte mais vulnerável da via. Se ficar evidente que o motorista poderia ter reduzido a velocidade ou desviado da poça, o episódio deixa de ser apenas um transtorno e passa a ser infração.

🚗 Além de penalidades mais conhecidas, como excesso de velocidade ou avanço de sinal, essa é uma das infrações pouco lembradas, mas que também gera impacto financeiro e pontuação na carteira.

Quando molhar pedestre pode gerar autuação?

Alguns comportamentos ajudam a caracterizar a infração, principalmente quando indicam negligência. Entre eles:

  • passar por poça em alta velocidade ao lado da calçada com pedestres presentes;
  • não reduzir a velocidade mesmo havendo espaço para desviar;
  • ignorar acúmulo de água em vias estreitas com grande circulação de pessoas;
  • repetir a manobra, sugerindo intenção de molhar.

☔ Nessas situações, o agente de trânsito pode registrar a autuação diretamente.

Como evitar multa em dias de chuva?

Adotar postura de direção defensiva é a principal forma de evitar esse tipo de penalidade. Entre as recomendações estão:

  • reduzir a velocidade ao se aproximar de poças;
  • manter distância segura da calçada quando possível;
  • realizar manobras suaves em áreas alagadas;
  • priorizar a segurança de pedestres.

Além de evitar multa e pontos na carteira, essas medidas contribuem para um trânsito mais seguro e respeitoso, especialmente em períodos de chuva intensa.

.
