Motorista que molha pedestre pode ser multado? Saiba o que diz o Código de Trânsito
Situação comum em dias de chuva pode trazer consequências ao motorista
Passar por uma poça e molhar um pedestre pode parecer apenas um acidente comum em dias de chuva. No entanto, a situação pode resultar em multa e pontos na carteira para o motorista. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê penalidade para quem usa o veículo de forma que atinja água ou detritos sobre pedestres.
⚠️ A infração é considerada média, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH. Mesmo quando não há intenção, a conduta pode ser enquadrada como falta de cuidado na direção.
O que diz o Código de Trânsito Brasileiro?
O ato está relacionado ao artigo 171 do CTB, que trata de comportamentos incompatíveis com o respeito e a segurança no trânsito. A legislação prioriza a proteção do pedestre, considerado a parte mais vulnerável da via. Se ficar evidente que o motorista poderia ter reduzido a velocidade ou desviado da poça, o episódio deixa de ser apenas um transtorno e passa a ser infração.
🚗 Além de penalidades mais conhecidas, como excesso de velocidade ou avanço de sinal, essa é uma das infrações pouco lembradas, mas que também gera impacto financeiro e pontuação na carteira.
Quando molhar pedestre pode gerar autuação?
Alguns comportamentos ajudam a caracterizar a infração, principalmente quando indicam negligência. Entre eles:
- passar por poça em alta velocidade ao lado da calçada com pedestres presentes;
- não reduzir a velocidade mesmo havendo espaço para desviar;
- ignorar acúmulo de água em vias estreitas com grande circulação de pessoas;
- repetir a manobra, sugerindo intenção de molhar.
☔ Nessas situações, o agente de trânsito pode registrar a autuação diretamente.
Como evitar multa em dias de chuva?
Adotar postura de direção defensiva é a principal forma de evitar esse tipo de penalidade. Entre as recomendações estão:
- reduzir a velocidade ao se aproximar de poças;
- manter distância segura da calçada quando possível;
- realizar manobras suaves em áreas alagadas;
- priorizar a segurança de pedestres.
Além de evitar multa e pontos na carteira, essas medidas contribuem para um trânsito mais seguro e respeitoso, especialmente em períodos de chuva intensa.
