Paraenses são os que mais respeitam a Lei Seca, aponta ranking nacional

O Pará lidera o Ranking Nacional do Índice de Motorista Não Alcoolizado (IMNA) e aparece como o estado onde os condutores mais respeitam a Lei Seca durante fiscalizações de trânsito. Dados divulgados na segunda-feira (2) pelo Fórum das Operações Lei Seca do Brasil, ligado à Associação Nacional dos Detrans (AND), mostram que 98,8% dos testes do bafômetro aplicados pelo Detran-PA tiveram resultado negativo para consumo de álcool.

O IMNA mede o percentual de motoristas abordados que não apresentaram alcoolemia. Em casos de empate, o critério de desempate considera o maior número de testes aplicados proporcionalmente à frota de veículos de cada estado.

Fiscalizações no Pará

Segundo o levantamento, o Detran do Pará realizou 2.579 testes com etilômetro nas rodovias estaduais. Durante as abordagens, foram registradas:

42 autuações no total;

no total; 8 registros de crime de alcoolemia , quando o índice é igual ou superior a 0,34 mg/L;

, quando o índice é igual ou superior a 0,34 mg/L; 98,8% dos motoristas testados sem ingestão de álcool.

O índice coloca o Estado no topo do ranking nacional, com desempenho superior quando analisado o volume de testes em relação à frota local.

Comparação com outros estados

O levantamento também traz dados de outros estados brasileiros:

Ceará : 98,8% de respeito à Lei Seca, com 417 testes aplicados e frota estimada em 4 milhões de veículos;

: 98,8% de respeito à Lei Seca, com 417 testes aplicados e frota estimada em 4 milhões de veículos; São Paulo: 98,4% de motoristas não alcoolizados, com 10.676 testes realizados e frota de cerca de 35 milhões de veículos.

Desde 2019, o Detran-PA adotou o combate à alcoolemia como uma das principais prioridades operacionais. Segundo o órgão, os resultados são reflexo de uma política contínua de fiscalização e prevenção.

“É a menor proporção de condutores embriagados já registrada nas nossas operações desde 2019”, afirmou o diretor técnico-operacional do Detran-PA, Bento Gouveia.