O Liberal chevron right Pará chevron right

Paraenses são os que mais respeitam a Lei Seca, aponta ranking nacional

Pará lidera índice de motoristas não alcoolizados em fiscalizações do Detran

O Liberal
fonte

Pará lidera ranking nacional de respeito à Lei Seca. (Agência Pará/Pedro Guerreiro)

O Pará lidera o Ranking Nacional do Índice de Motorista Não Alcoolizado (IMNA) e aparece como o estado onde os condutores mais respeitam a Lei Seca durante fiscalizações de trânsito. Dados divulgados na segunda-feira (2) pelo Fórum das Operações Lei Seca do Brasil, ligado à Associação Nacional dos Detrans (AND), mostram que 98,8% dos testes do bafômetro aplicados pelo Detran-PA tiveram resultado negativo para consumo de álcool.

O IMNA mede o percentual de motoristas abordados que não apresentaram alcoolemia. Em casos de empate, o critério de desempate considera o maior número de testes aplicados proporcionalmente à frota de veículos de cada estado.

Cerca de 5.600 condutores já conquistaram a CNH no Pará com as novas regras
As categorias mais procuradas são A e B, correspondentes a motos e carros, aponta Detran Pará

Detran Pará elimina obrigatoriedade da prova da baliza para CNH; saiba mais
A prova de baliza é conhecida por ser tradicionalmente o ponto de reprovação no exame prático e temida por muitos recém-habilitados

Fiscalizações no Pará

Segundo o levantamento, o Detran do Pará realizou 2.579 testes com etilômetro nas rodovias estaduais. Durante as abordagens, foram registradas:

  • 42 autuações no total;
  • 8 registros de crime de alcoolemia, quando o índice é igual ou superior a 0,34 mg/L;
  • 98,8% dos motoristas testados sem ingestão de álcool.

O índice coloca o Estado no topo do ranking nacional, com desempenho superior quando analisado o volume de testes em relação à frota local.

Comparação com outros estados

O levantamento também traz dados de outros estados brasileiros:

  • Ceará: 98,8% de respeito à Lei Seca, com 417 testes aplicados e frota estimada em 4 milhões de veículos;
  • São Paulo: 98,4% de motoristas não alcoolizados, com 10.676 testes realizados e frota de cerca de 35 milhões de veículos.

Desde 2019, o Detran-PA adotou o combate à alcoolemia como uma das principais prioridades operacionais. Segundo o órgão, os resultados são reflexo de uma política contínua de fiscalização e prevenção.

“É a menor proporção de condutores embriagados já registrada nas nossas operações desde 2019”, afirmou o diretor técnico-operacional do Detran-PA, Bento Gouveia.

