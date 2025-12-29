Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Operação de trânsito prende três motoristas por dirigir sob efeito de álcool no Pará

Mais de 3 mil testes do etilômetro foram realizados; 66 condutores foram autuados por infrações ligadas à Lei Seca

Hannah Franco
Fiscalização de trânsito realiza mais de 3 mil testes do bafômetro e prende três motoristas por alcoolemia (Divulgação)

As ações de fiscalização de trânsito realizadas no último fim de semana resultaram na prisão em flagrante de três condutores por alcoolemia, segundo balanço divulgado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Ao todo, foram realizados 3.115 testes do etilômetro durante as abordagens em rodovias e áreas urbanas.

Do total de testes aplicados, 25 motoristas foram autuados por dirigir sob influência de álcool e 41 por recusa ao teste, conduta considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Somadas, as infrações relacionadas à alcoolemia atingiram 66 condutores, o que corresponde a cerca de 2,1% dos motoristas fiscalizados.

De acordo com o Detran, os números indicam que mais de 97% dos motoristas abordados cumpriram a Lei Seca, o que, na avaliação do órgão, reforça a eficácia das ações de fiscalização aliadas ao trabalho educativo.

"Como resultado dessa operação do final de semana, que antecede a virada de ano, a gente registrou um número considerável de condutores sob influência de álcool. A constatação foi feita a partir da realização do teste do etilômetro", afirmou Ivan Feitosa, coordenador de Operações do Detran.

Fiscalização ocorreu em rodovias e áreas turísticas

Segundo o coordenador, as equipes foram distribuídas em pontos estratégicos do estado, incluindo as rodovias PA-124 e PA-444, além de áreas de grande fluxo de pessoas durante o período, como as praias do Atalaia e Farol Velho, no município de Salinópolis.

"Qualquer eventualidade de flagrante, qualquer acionamento por parte da segurança pública, através do nosso Núcleo de Operações (Niop), as equipes são deslocadas para fazer o atendimento dessas ocorrências", explicou.

Outras infrações também foram registradas

Além das autuações por alcoolemia, a fiscalização flagrou outras infrações de trânsito durante o fim de semana. Entre as principais estão:

  • 726 autuações por trânsito indevido pelo acostamento;
  • 325 por licenciamento anual em atraso;
  • 306 por condução de motocicleta sem capacete;
  • 196 por ultrapassagem em local proibido.

Segundo o Detran, as operações continuam intensificadas. "A ação Lei Seca, além de Salinópolis, está sendo realizada em 19 municípios, onde também é registrada maior frequência de pessoas e veículos", ressaltou o coordenador.

detran

pará

alcoolemia

lei seca
Pará
