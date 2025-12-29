Capa Jornal Amazônia
Confira o esquema de trânsito, acessos e segurança para o Vira Pará

Com atuação integrada entre Segup, Detran e Segbel, Réveillon gratuito terá fiscalização reforçada e ações especiais para o evento

O Liberal
fonte

Durante todo o evento, terá monitoramento das câmeras de segurança (Pedro Guerreiro)

A capital paraense prepara uma despedida de 2025 em grande estilo. Para celebrar a chegada do ano novo, Belém recebe o "Vira Pará", um megaevento que promete unir ritmos, cultura e lazer em uma programação democrática e aberta ao público, que chega com a sua primeira edição. A festa acontece na noite de 31 de dezembro, no estacionamento do Estádio Olímpico do Mangueirão, com portões abertos a partir das 20h.

O line-up do evento reflete a diversidade musical que domina as paradas de sucesso; o público poderá assistir de forma gratuita: Nattan, Natanzinho Lima, Joelma, Gaby Amarantos, Carol Lyne e a potência sonora da aparelhagem Carabao.

Para atender às demandas do público, já que a estimativa do evento é receber mais de 150 mil pessoas, um esquema de trânsito e segurança foi montado para atender ao evento.

Segurança pública

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), vai mobilizar 540 agentes de segurança pública para atuar no “Vira Pará”. A ação integra a Operação Festas Seguras, em vigor desde o dia 5 de dezembro, com o objetivo de garantir tranquilidade e segurança durante os eventos de fim de ano em todo o Estado.

Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, foi elaborado um planejamento específico para garantir que o evento ocorra com tranquilidade e segurança para todos.

“É a primeira vez que esse evento marca a comemoração do novo ano em Belém, sendo realizado dentro do estacionamento do Mangueirão e ainda de forma gratuita. Para que tudo ocorra com tranquilidade, estamos trabalhando com mais de 500 agentes de diversas forças como PM, PC, Detran, PCE, Seap e órgãos municipais, garantindo a segurança de todos. O CICC Móvel funcionará dentro do Mangueirão, integrando a presença da segurança pública no local e no entorno, além do CCO, que estará em funcionamento para auxiliar no monitoramento. É um momento histórico para o Estado, que certamente será marcado pela paz e tranquilidade”, destacou o secretário.

Trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também realizará um esquema especial de trânsito para o “Vira Pará”; a operação tem como objetivo garantir segurança viária e fluidez no tráfego durante o evento.

A ação integra o Plano Integrado de Segurança e Mobilidade, com atuação conjunta de órgãos estaduais e municipais. Conforme o planejamento, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana (Segbel) ficará responsável pela organização do tráfego na Avenida Transmangueirão, enquanto o Detran atuará no ordenamento e fiscalização do fluxo de veículos na Avenida Augusto Montenegro.

“Essas medidas são fundamentais para garantir um trânsito mais seguro e organizado durante a chegada e a saída do público”, destacou o coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa.

Durante o evento, a Avenida Transmangueirão servirá de via para acesso aos portões do estacionamento, o qual funcionará somente no lado B do estádio. Na Avenida Augusto Montenegro, não estão previstas mudanças fixas, mas poderão ocorrer intervenções pontuais para melhorar a fluidez, inclusive com uso das faixas exclusivas do BRT, se necessário.

O Detran orienta motoristas de táxi e de aplicativos a utilizarem corretamente os pontos de embarque e desembarque. A fiscalização será intensificada, com atenção especial para o combate à combinação de álcool e direção, incluindo o uso de etilômetro.

