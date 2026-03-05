Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Estupro coletivo no Rio: laudo aponta que vítima sofreu violência sexual, diz delegado

Estadão Conteúdo

O delegado Ângelo Lages, da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), que investiga o estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro, informou que os resultados do exame de corpo de delito realizado na vítima confirmam a ocorrência de violência sexual.

"O perito disse que as lesões são compatíveis com o que ela nos relatou", afirmou Lages em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira, 4. De acordo com o delegado, os exames apontam ferimentos nas regiões genitais, pernas e costelas.

No dia 31 de janeiro, a vítima foi convidada por um adolescente para ir a um apartamento em Copacabana. Conforme as investigações, outros agressores teriam entrado no quarto e praticado o estupro contra a jovem.

Os quatro réus acusados pelo crime - Mattheus Veríssimo Zoel Martins, João Gabriel Xavier Bertho, Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonim - estão presos após se apresentarem à polícia entre a última terça-feira, 3, e esta quarta.

As defesas de Bertho e Simonim manifestaram-se alegando que a relação sexual foi consentida. A reportagem tenta localizar os representantes dos demais acusados. Todos os quatro respondem pelo crime de estupro.

Já um adolescente que foi apontado pelas investigações como o articulador do crime segue em liberdade. A polícia enviou uma representação pela sua internação em uma unidade socioeducativa, mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entendeu não haver necessidade imediata da medida.

Em nota, o MP-RJ informou que solicitou que o adolescente responda por ato infracional análogo ao crime investigado, mas afirmou que não "solicitou pedido de internação provisória". "Eventuais medidas cautelares podem ser requeridas no decorrer da investigação", acrescentou.

Ângelo Lages afirma que, além dos exames de corpo de delito, a polícia baseia a acusação de estupro em outras provas, como mensagens de celular trocadas entre os agressores e a vítima, além de imagens de câmeras de monitoramento que mostram os réus circulando pelo prédio. O delegado pediu também a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos.

Alguns dos réus, incluindo o adolescente, são investigados por envolvimento em outros casos de estupro. Em um deles, que teria ocorrido em 2023 contra uma vítima de 14 anos, e com um método semelhante ao crime praticado este ano, os agressores teriam filmado o ato enquanto a adolescente era abusada.

"Nós não sabemos se eles filmaram neste caso (de Copacabana). Por esse motivo também que estamos pedindo a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos", disse o delegado à reportagem.

De acordo com os relatos, Mattheus Martins também estaria envolvido neste episódio e a polícia apura se João Gabriel Xavier Bertho também teria participado das agressões.

Uma outra denúncia apresentada à polícia informou que Vitor Hugo Oliveira Simonim teria abusado de uma jovem durante uma festa de escola em outubro do ano passado. Neste caso, o agressor teria agido sozinho, segundo as investigações. Ambos os casos ainda estão em apuração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/RIO/ESTUPRO COLETIVO/ADOLESCENTE/COPACABANA

violência sexual
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda