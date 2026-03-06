Estupro coletivo de adolescente no Rio: menor investigado se entrega à polícia

O adolescente investigado pelo envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, no Rio, foi apreendido nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O menor se entregou na 54ª Delegacia de Polícia de Belford Roxo, acompanhado de advogado. Agora, os cinco suspeitos de envolvimento no crime foram capturados. O inquérito em relação aos adultos foi concluído nesta sexta, segundo a polícia.

Até a publicação deste texto, a reportagem tentou contato com a defesa do adolescente investigado, mas sem sucesso. Este espaço segue aberto.

Na última quarta-feira, 4, dois suspeitos do crime já haviam se entregado na mesma delegacia. Outros dois rapazes acusados de envolvimento no delito estão presos desde a terça-feira, 3.

A investigação foi conduzida pela 12ª Delegacia que identificou, indiciou e pediu a prisão dos quatro maiores. Também representou pela apreensão do adolescente no dia 27 de fevereiro. Segundo a PCERJ, os adultos responderão pelo crime de estupro, enquanto o menor responderá por ato infracional análogo ao estupro.

'O cerco estava fechando'

O menor estava sendo procurado desde quinta-feira, 5, quando a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra ele. O delegado Ângelo Lages, da 12ª Delegacia, confirmou a prisão. "O cerco estava fechando e ele se apresentou. Nós realizamos busca domiciliar em endereços ligados ao menor, em Copacabana e na Tijuca, e ele optou por se entregar", diz.

Segundo a investigação, o menor é apontado como o responsável por levar a adolescente para o apartamento e franquear o acesso dos quatro adultos à vítima, quando estavam em momento íntimo.

Inicialmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) havia negado o pedido de internação do suspeito em unidade socioeducativa feito pela polícia. Logo, porém, voltou atrás, após novos elementos da investigação policial indicarem um possível envolvimento do adolescente em outro episódio de estupro coletivo, com uma dinâmica semelhante ao caso investigado.

Em nota ao Estadão, o MPRJ informou que a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Centro, do Núcleo Rio de Janeiro, ofereceu denúncia perante a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) no caso envolvendo o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrido em 31 de janeiro, em Copacabana.

Em relação ao adolescente investigado por participação nos fatos, o MP representou para que ele responda por ato infracional análogo ao crime investigado, não tendo sido solicitado, naquele momento, pedido de internação provisória. Isso porque, segundo o MP, eventuais medidas cautelares podem ser requeridas no decorrer da investigação.

Como foi o crime

Em relação aos adultos, o delegado informou que o inquérito foi concluído e seria encaminhado à justiça ainda nesta sexta-feira, 6. No relatório, ele pediu que os quatro acusados respondam por estupro coletivo qualificado pela vítima ser menor de 18 anos.

O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador, o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.