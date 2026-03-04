Capa Jornal Amazônia
Estupro coletivo em Copacabana: Quarto foragido se entrega à polícia

Se condenados, os réus poderão cumprir penas de até 20 anos de reclusão, dependendo da gravidade das acusações e do julgamento

Gabrielle Borges
fonte

Imagens mostram suspeitos no prédio no dia do crime. (Reprodução)

O quarto e último suspeito de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, se entregou à polícia nesta quarta-feira (4).

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se apresentou à Delegacia de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e foi imediatamente encaminhado ao Centro de Custódia de Benfica, onde aguardará as próximas etapas do processo.

A entrega de Allegretti acontece no mesmo dia em que outro dos suspeitos, Vitor Hugo Oliveira Simonin, também de 18 anos, se apresentou à polícia. Simonin se entregou na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, acompanhado de seu advogado. Ele foi o terceiro envolvido no caso a se entregar às autoridades.

Embora a defesa tenha tentado anular as prisões por meio de habeas corpus, o pedido foi negado pelo desembargador responsável pelo caso, mantendo as prisões preventivas.

Investigações do caso

A investigação revela que o crime aconteceu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento localizado em Copacabana, que pertence a um familiar de um dos investigados.

Se condenados, os réus poderão cumprir penas de até 20 anos de reclusão, dependendo da gravidade das acusações e do julgamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

