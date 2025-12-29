Movimento cresce nas lotéricas de Belém com aposta de prêmio bilionário da Mega da Virada

O movimento nas casas lotéricas de Belém vem aumentando com a proximidade do sorteio da Mega da Virada 2025, que este ano promete um prêmio histórico estimado em R$ 1 bilhão, o maior já registrado nas loterias brasileiras. O concurso Nº. 2.955 será sorteado no dia 31 de dezembro, às 22h, e as apostas podem ser feitas até as 20h do mesmo dia. A aposta simples custa R$ 6. Diferente dos demais concursos da Mega-Sena ao longo do ano, o prêmio não acumula: se não houver acertadores da Sena, o valor será dividido entre os ganhadores da Quina; e, caso ainda não haja vencedores, segue para quem acertar a Quadra.

Na casa lotérica do Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, o fluxo é constante e tende a crescer ainda mais nos últimos dias do ano. O gerente da unidade, Sérgio Reis, explicou na tarde desta segunda-feira (29/12) que a primeira grande procura ocorreu antes do Natal, estimulada pelo pagamento do décimo terceiro salário. Depois houve uma pausa, mas agora os apostadores voltam ao balcão. “Agora que está retornando aos jogos, já está em cima, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora”, resume. Ele destaca que, no dia 31, o atendimento será ampliado até as 20h, acompanhando a determinação da Caixa. Os horários com maior movimento são logo cedo, a partir das 7h30, e no fim da tarde, quando muitos encerram o expediente de trabalho.

Entre os apostadores, o desejo de ganhar aparece acompanhado de planos concretos. O microempresário José Costa, 25 anos, morador de Marituba, diz que só aposta neste período do ano e mantém a expectativa de transformar o prêmio em investimento produtivo. “Eu costumo fazer dois jogos só. Se a sorte vier e tiver que ser pra nós, beleza. Hoje eu já tenho uma microempresa, então seria mais uma implementação, abrir mais empresas, gerar emprego”, afirma. Ele explica que costuma escolher um conjunto de números desde novembro e segue firme nele até o sorteio.

José Costa mantém a expectativa de transformar o prêmio em investimento produtivo (Thiago Gomes/O Liberal)

A empregada doméstica Maria Maciel, 52 anos, moradora do bairro Águas Lindas, também recorreu à aposta motivada por um objetivo familiar. Ela afirma que não tem hábito de jogar, mas decidiu arriscar este ano. “Eu tenho sonhos de poder ajudar os meus filhos. Recentemente meu filho sofreu um acidente e eu queria poder dar um carro para ele trabalhar de aplicativo”, relata. Maria fez dois jogos e acredita que a sorte não depende do volume de apostas. “Às vezes a pessoa marca vários bilhetes e não ganha. Às vezes a pessoa marca um só e ganha. Quando tem que ser o dia, acontece”.

Maria Maciel também recorreu à aposta motivada por um objetivo familiar (Thiago Gomes/O Liberal)

No bairro da Pedreira, a movimentação também é intensa nesta segunda-feira (29/12). As casas lotéricas registram grandes filas ao longo do dia e a procura pelo jogo da Mega da Virada é constante, especialmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, quando o fluxo de moradores aumenta.

Fila para aposta da Mega da Virada em casa lotérica no bairro da Pedreira (Thiago Gomes/O Liberal)

Muitas pessoas aproveitam a ida ao comércio do bairro para garantir o bilhete, enquanto outras vão exclusivamente às lotéricas com o objetivo de apostar antes do encerramento das vendas. A expectativa pelo prêmio bilionário e a proximidade do sorteio contribuem para o aumento do movimento e formam um cenário de lotéricas cheias e apostadores confiantes.

Mega da Virada 2025



A Mega da Virada 2025 tem algumas mudanças que explicam o valor recorde. Agora, 10% de toda a arrecadação dos concursos regulares da Mega-Sena ao longo do ano são destinados à premiação da Virada — antes esse percentual era de 5%. Além disso, 90% do valor reservado aos prêmios vão diretamente para a faixa principal, a de seis acertos. A probabilidade de vitória, entretanto, permanece a mesma: com uma aposta simples de seis dezenas, as chances são de 1 em 50.063.860.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no portal das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e pelo Internet Banking para correntistas da Caixa. No dia 31, os terminais permanecem abertos até as 20h, e o sorteio será transmitido ao vivo pela televisão e pelos canais oficiais da Caixa na internet.