Aposta do bairro da Marambaia acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 48 mil no último sorteio

Pará teve 70 apostas premiadas no concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado no último sábado. Concurso desta terça já foi sorteado.

Hannah Franco

A noite desta terça-feira (21/10) foi de quase sorte para os apostadores paraenses da Mega-Sena. O concurso 2.930, realizado pela Caixa Econômica Federal, terminou sem ganhadores do prêmio principal, que acumulou em R$ 85 milhões. No entanto, no último concurso, 2.929, 70 apostas feitas no Pará foram premiadas, incluindo duas apostas que acertaram a quina e faturaram mais de R$ 48 mil cada.

Uma das apostas vencedoras da quina do concurso do último sábado (18/10) foi registrada em Belém, no bairro da Marambaia, na Lotérica Rei Salomão. O sortudo (ou sortuda) faturou exatos R$ 48.914,30. A outra aposta premiada com a quina foi feita no município de São Geraldo do Araguaia, na Lotérica Milionária, localizada na avenida Ananias Costa.

As dezenas sorteadas na noite de hoje foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45.

O Pará é o 18º estado com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. Para tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mínima tem o valor de R$ 5.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
