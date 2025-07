Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas, e prêmio acumula em R$ 42 milhões

A noite desta quinta-feira (24/07) foi de quase sorte para os apostadores da Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.892, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (26). Agora, a loteria está no valor de R$ 42 milhões.

Os números sorteados foram: 14 - 24 - 36 - 44 - 46 - 54.

As apostas do concurso 2.893 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 6. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

No Pará, 61 apostas foram premiadas na loteria, na quadra e quina do último sorteio. O Estado é o 18º com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).