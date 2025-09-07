Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

Mega-sena não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões

Agência Brasil
fonte

Lotofácil (Foto: Caixa / Divulgação)

O concurso número 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado neste sábado, em São Paulo, teve 54 apostas que acertaram os 15 números sorteados: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23.

O prêmio para cada aposta vencedora é R$ 4.293.824.

O concurso também premiou 9.661 apostas que acertaram 14 números com o valor de R$ 2.008. Mais de 300 mil apostas acertaram 13 números sorteados e vão receber R$ 35. 

Clique aqui e veja os detalhes das apostas premiadas.

Mega-sena

Já o sorteio 2.911 da Mega-sena não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o concurso que será sorteado na próxima terça-feira (9).

As dezenas sorteadas ontem foram: 23, 27, 32, 54, 56 e 59.

Setenta e sete apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e recebem o prêmio de R$ 30.684.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

lotofácil da independência
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

BRASIL

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

Mega-sena não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões

07.09.25 15h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

TRAGÉDIA

Mulher morre engasgada com pão; caso é investigado pela Polícia Civil

Josiane Ferreira, de 44 anos, tinha deficiência intelectual severa e não resistiu mesmo após socorro da família

07.09.25 10h02

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Desfile de 7 de Setembro em Brasília tem esquema de segurança reforçado; veja detalhes

Esplanada dos Ministérios recebe o tradicional evento com revista em público, bloqueios e uso de drones e câmeras

07.09.25 9h19

BRASIL

Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões

Mega-sena não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões

07.09.25 15h20

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda