Maior monumento do mundo dedicado a Nossa Senhora de Fátima será inaugurado no Brasil; saiba onde

Com uma altura impressionante de 54 metros, a nova obra superará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

O Liberal
fonte

Além do seu valor simbólico e religioso, o novo monumento tem um grande potencial para impulsionar o turismo religioso (Reprodução)

A cidade do Crato, localizada no Ceará, está prestes a realizar um evento histórico. No próximo dia 13 de novembro, o município vai inaugurar a maior escultura do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Com uma altura impressionante de 54 metros, a nova obra superará o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tornando-se, assim, a escultura mais alta do planeta em homenagem à Santa. A autoria da escultura é do artista Ranilson Viana, que dedicou seu talento à realização dessa grandiosa obra.

A construção do monumento representa uma expressão de fé e devoção da comunidade cratense. A cidade já possuía uma estátua de 45 metros, inaugurada em 2014, que, até então, era a maior do Brasil. Contudo, com o novo projeto, a altura da escultura foi aumentada para 54 metros, consolidando o Crato como a cidade que abriga a maior estátua do mundo dedicada à Virgem de Fátima. A base foi completamente reestruturada, e a montagem das peças teve a supervisão direta do próprio escultor Ranilson Viana desde o início da construção, que começou em dezembro de 2024.

Para marcar a inauguração do monumento, o evento contará com uma programação especial. Uma das atrações mais esperadas é a presença da Imagem Peregrina Mundial de Nossa Senhora de Fátima, que virá diretamente de Portugal. Durante a cerimônia, a missa será presidida por Dom Magnus Henrique, Bispo Diocesano do Crato. Além disso, o evento contará com apresentações musicais de artistas renomados, como a Irmã Kelly Patrícia e o Padre Fábio de Melo, que irão trazer mensagens de fé, esperança e espiritualidade aos presentes, criando um ambiente ainda mais acolhedor e emocionante.

17.10.25 21h34

