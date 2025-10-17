Capa Jornal Amazônia
Inmet emite alerta vermelho para tempestade no Sul do País

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande perigo de tempestade em trechos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina até esta sexta-feira, 17.

As fortes chuvas também atingem outras localidades do País. Há aviso amarelo para perigo potencial de tempestade até sábado, 18, em São Paulo e outros oito Estados do Brasil. Um alerta laranja também atinge outras áreas brasileiras até esta sexta.

Alerta vermelho

Em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina há risco nesta sexta-feira de chuva superior a 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Alerta laranja

Em Mato Grosso do Sul e também nos três Estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), permanece nesta sexta-feira o aviso laranja de perigo para tempestades. "Chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo", alerta o Inmet.

Alerta amarelo

Um alerta de perigo potencial de tempestade foi emitido pelo Inmet com validade até sábado, 18. Há risco de chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. Outro alerta amarelo de chuvas intensas válido até esta sexta-feira também atinge áreas do Norte e Centro-Oeste do País.

Veja abaixo os Estados afetados:

- São Paulo - Mato Grosso do Sul - Mato Grosso - Goiás - Minas Gerais - São Paulo - Paraná - Santa Catarina - Rio Grande do Sul

