Quais números apostar na Mega da Virada? Veja sugestões da astrologia para cada signo

O clima de expectativa marca o fim do ano e, com ele, surge a tradicional pergunta: quais números apostar na Mega da Virada? O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, e as apostas para o concurso já começaram. Mesmo que não exista fórmula capaz de prever as dezenas sorteadas, a busca por simbologias de sorte cresce nessa época e muitos apostadores recorrem aos signos como "referência" para tentar a sorte.

O concurso promete o maior prêmio da história, estimado em R$ 850 milhões, com possibilidade de ultrapassar R$ 1 bilhão conforme o volume de apostas. Confira abaixo a lista completa com os números indicados para cada signo apostar.

VEJA MAIS

Áries: 03 – 09 – 18 – 26 – 37 – 58

Touro: 04 – 11 – 20 – 29 – 45 – 60

Gêmeos: 01 – 16 – 24 – 35 – 47 – 55

Câncer: 06 – 10 – 25 – 34 – 43 – 57

Leão: 15 – 17 – 30 – 39 – 48 – 54

Virgem: 02 – 13 – 22 – 28 – 40 – 59

Libra: 07 – 14 – 23 – 32 – 41 – 52

Escorpião: 05 – 14 – 23 – 31 – 42 – 53

Sagitário: 08 – 19 – 27 – 38 – 46 – 51

Capricórnio: 08 – 19 – 27 – 36 – 41 – 50

Aquário: 12 – 21 – 33 – 44 – 49 – 56

Peixes: 07 – 12 – 21 – 33 – 44 – 56