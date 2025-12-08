Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Quais números apostar na Mega da Virada? Veja sugestões da astrologia para cada signo

Apostas para a Mega da Virada 2025 já podem ser feitas e prêmio pode chegar a R$ 850 milhões; veja números que cada signo costuma associar à sorte

Hannah Franco
fonte

Mega da Virada: os números da sorte de cada signo (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O clima de expectativa marca o fim do ano e, com ele, surge a tradicional pergunta: quais números apostar na Mega da Virada? O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, e as apostas para o concurso já começaram. Mesmo que não exista fórmula capaz de prever as dezenas sorteadas, a busca por simbologias de sorte cresce nessa época e muitos apostadores recorrem aos signos como "referência" para tentar a sorte.

O concurso promete o maior prêmio da história, estimado em R$ 850 milhões, com possibilidade de ultrapassar R$ 1 bilhão conforme o volume de apostas. Confira abaixo a lista completa com os números indicados para cada signo apostar.

VEJA MAIS

image Confira 4 simpatias para ganhar na Mega da Virada e começar 2026 com o pé direito
Com prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão, apostadores recorrem a rituais famosos para atrair sorte na Mega da Virada

image Mulher reivindica prêmio da Mega da Virada e acusa lotérica de erro; entenda
Elza Jesus de Almeida, moradora da Zona Sul de São Paulo, alega que marcou os números sorteados, mas não teve a aposta registrada

Áries: 03 – 09 – 18 – 26 – 37 – 58

Touro: 04 – 11 – 20 – 29 – 45 – 60

Gêmeos: 01 – 16 – 24 – 35 – 47 – 55

Câncer: 06 – 10 – 25 – 34 – 43 – 57

Leão: 15 – 17 – 30 – 39 – 48 – 54

Virgem: 02 – 13 – 22 – 28 – 40 – 59

Libra: 07 – 14 – 23 – 32 – 41 – 52

Escorpião: 05 – 14 – 23 – 31 – 42 – 53

Sagitário: 08 – 19 – 27 – 38 – 46 – 51

Capricórnio: 08 – 19 – 27 – 36 – 41 – 50

Aquário: 12 – 21 – 33 – 44 – 49 – 56

Peixes: 07 – 12 – 21 – 33 – 44 – 56

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

astrologia

mega da virada
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda