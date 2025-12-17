Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Quer atrair mais dinheiro em 2026? Faça essas 3 simpatias de Márcia Sensitiva

Práticas simbólicas com flores, alimentos e grãos são indicadas para renovar as energias e estimular a fartura no lar no novo ciclo

Gabrielle Borges
fonte

Aprenda simpatias simples para atrair dinheiro em 2026 (Freepik)

Com a chegada do fim do ano, cresce o clima de renovação e expectativa por dias e energias melhores. É nesse período que muitas pessoas aproveitam para fazer balanços, traçar metas e buscar formas de atrair boas energias para o novo ciclo que se inicia.

Entre tradições populares e crenças espirituais, as simpatias ganham destaque como rituais simbólicos de fé e esperança, como alternativas para abrir caminhos, fortalecer a prosperidade e equilibrar as finanças. Márcia Sensitiva compartilha rituais simples que prometem ajudar a atrair dinheiro e abundância ao longo de 2026. Confira a seguir quais e como fazer.

Girassóis para "chamar" dinheiro

A primeira simpatia envolve a presença de girassóis dentro de casa. A recomendação é manter cinco flores em um vaso na sala, ambiente associado à convivência e à circulação de energias. Para Márcia, o girassol representa luz, crescimento e expansão, funcionando como um símbolo de atração para novas oportunidades financeiras. VEJA MAIS

image Aprenda a fazer um banho simples para atrair dinheiro e trabalho em 2026
Ritual com cravo, canela e louro é usado por quem busca prosperidade e abertura de caminhos no novo; veja o passo a passo

image Simpatia com maçã promete atrair um novo amor; veja como fazer o ritual
Prática usa simbolismos associados à maçã, às cores e à intenção para abrir caminhos afetivos; veja como é feita

image Descubra 4 rituais com ervas para começar o dia com mais energia e foco
Saiba como fazer banhos com ervas poderosas como manjericão, rosa, canela e lavanda para renovar a disposição e clarear a mente logo pela manhã

Pote de grãos para manter fartura

A terceira simpatia tem como foco a fartura constante. A orientação é manter um pote com diferentes tipos de grãos na cozinha, como arroz, milho, lentilha ou grão-de-bico. Segundo a crença, esse recipiente funciona como um lembrete visual de abundância e ajuda a manter a energia da prosperidade sempre presente no ambiente.

Berinjela para atrair prosperidade

Em uma quinta-feira, dia tradicionalmente associado à prosperidade, a sensitiva indica preparar berinjela com casca, amassada até virar um purê e temperada com gengibre, azeite e sal. O ritual simboliza transformação e renovação, além de reforçar a intenção de atrair abundância para o lar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

astral

simpatias para atrair dinheiro

simpatias de fim de ano

Márcia Sensitiva
