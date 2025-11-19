Simpatia com maçã promete atrair um novo amor; veja como fazer o ritual

Quer encontrar um novo amor? A simpatia com maçã é uma prática tradicional em rituais populares voltados à vida amorosa. O gesto utiliza elementos simbólicos, como cores, proteção e intenção, para representar abertura emocional e disposição para novos relacionamentos.

A maçã costuma ser associada à doçura e ao desejo, enquanto papéis rosa e azul são usados para simbolizar harmonia e equilíbrio. A união desses elementos é interpretada por quem realiza o ritual como uma forma de fortalecer intenções afetivas.

Como fazer a simpatia com maçã para atrair um novo amor

A prática é simples e pode ser realizada em casa. Veja os itens necessários:

Uma maçã vermelha

Um pedaço de papel rosa

Um pedaço de papel azul

Sal grosso

Um vaso com terra e planta saudável

Água para regar

Passo a passo

Embrulhe a maçã com o papel rosa, associando o gesto à ideia de doçura e abertura para um novo amor; Envolva o embrulho com o papel azul, que simboliza tranquilidade e equilíbrio emocional; Enterre o pacote no vaso e coloque uma pequena quantidade de sal grosso por cima, utilizado no ritual como símbolo de proteção; Vire de costas, faça uma oração curta e repita a frase tradicional: “Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sal grosso vai afastar qualquer mal que possa nos separar e a maçã, símbolo do amor, vai atrair você para mim”; Regue o vaso sempre que sentir necessidade de reforçar a intenção. Quando perceber mudanças na vida afetiva, retire o embrulho e descarte no lixo.