O Liberal chevron right Astral chevron right

Simpatia com maçã promete atrair um novo amor; veja como fazer o ritual

Prática usa simbolismos associados à maçã, às cores e à intenção para abrir caminhos afetivos; veja como é feita

Hannah Franco
fonte

Simpatia simples com maçã para quem busca um novo amor (Pixabay / Pexels)

Quer encontrar um novo amor? A simpatia com maçã é uma prática tradicional em rituais populares voltados à vida amorosa. O gesto utiliza elementos simbólicos, como cores, proteção e intenção, para representar abertura emocional e disposição para novos relacionamentos.

A maçã costuma ser associada à doçura e ao desejo, enquanto papéis rosa e azul são usados para simbolizar harmonia e equilíbrio. A união desses elementos é interpretada por quem realiza o ritual como uma forma de fortalecer intenções afetivas.

Como fazer a simpatia com maçã para atrair um novo amor

A prática é simples e pode ser realizada em casa. Veja os itens necessários:

  • Uma maçã vermelha
  • Um pedaço de papel rosa
  • Um pedaço de papel azul
  • Sal grosso
  • Um vaso com terra e planta saudável
  • Água para regar

Passo a passo

  1. Embrulhe a maçã com o papel rosa, associando o gesto à ideia de doçura e abertura para um novo amor;
  2. Envolva o embrulho com o papel azul, que simboliza tranquilidade e equilíbrio emocional;
  3. Enterre o pacote no vaso e coloque uma pequena quantidade de sal grosso por cima, utilizado no ritual como símbolo de proteção;
  4. Vire de costas, faça uma oração curta e repita a frase tradicional: “Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sal grosso vai afastar qualquer mal que possa nos separar e a maçã, símbolo do amor, vai atrair você para mim”;
  5. Regue o vaso sempre que sentir necessidade de reforçar a intenção. Quando perceber mudanças na vida afetiva, retire o embrulho e descarte no lixo.
