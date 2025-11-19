Simpatia com maçã promete atrair um novo amor; veja como fazer o ritual
Prática usa simbolismos associados à maçã, às cores e à intenção para abrir caminhos afetivos; veja como é feita
Quer encontrar um novo amor? A simpatia com maçã é uma prática tradicional em rituais populares voltados à vida amorosa. O gesto utiliza elementos simbólicos, como cores, proteção e intenção, para representar abertura emocional e disposição para novos relacionamentos.
A maçã costuma ser associada à doçura e ao desejo, enquanto papéis rosa e azul são usados para simbolizar harmonia e equilíbrio. A união desses elementos é interpretada por quem realiza o ritual como uma forma de fortalecer intenções afetivas.
Como fazer a simpatia com maçã para atrair um novo amor
A prática é simples e pode ser realizada em casa. Veja os itens necessários:
- Uma maçã vermelha
- Um pedaço de papel rosa
- Um pedaço de papel azul
- Sal grosso
- Um vaso com terra e planta saudável
- Água para regar
Passo a passo
- Embrulhe a maçã com o papel rosa, associando o gesto à ideia de doçura e abertura para um novo amor;
- Envolva o embrulho com o papel azul, que simboliza tranquilidade e equilíbrio emocional;
- Enterre o pacote no vaso e coloque uma pequena quantidade de sal grosso por cima, utilizado no ritual como símbolo de proteção;
- Vire de costas, faça uma oração curta e repita a frase tradicional: “Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sal grosso vai afastar qualquer mal que possa nos separar e a maçã, símbolo do amor, vai atrair você para mim”;
- Regue o vaso sempre que sentir necessidade de reforçar a intenção. Quando perceber mudanças na vida afetiva, retire o embrulho e descarte no lixo.
