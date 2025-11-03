3 simpatias com alho: como afastar o azar, a inveja e a energia pesada
Ingrediente comum na cozinha é usado em rituais ancestrais e retorna ao foco como amuleto para purificar o campo energético e proteger a casa
Além de tempero culinário, o alho tem grande poder em rituais ancestrais, sendo uma presença forte em simpatias de proteção. O ingrediente pode ser a solução para combater as energias negativas e o azar, de acordo com especialistas.
"É um elemento usado há milênios em diferentes culturas. O poder dele não está só no que representa, mas também na intenção com que é utilizado", explica a astróloga, taróloga e terapeuta holística Ananda Guerra. De acordo com Ananda, o alho é um ingrediente que vai além do símbolo de força: ele é um parceiro para aqueles que buscam purificar o campo energético da vida e da casa.
A especialista ressalta que a realização das simpatias não exige ingredientes de difícil acesso ou uma grande elaboração.
Confira as 3 simpatias para criar uma blindagem espiritual
1. Carregar um dente de alho no bolso: amuleto contra o azar
"Ele funciona como um amuleto natural contra vibrações negativas e inveja. Após o período, descarte o alho em um jardim ou vaso com terra, agradecendo pela proteção", explica Ananda. Para fazer a simpatia:
- Separe um dente de alho cru;
- Coloque em um saquinho de pano branco;
- Use durante sete dias.
2. Alho atrás da porta: barreira contra a energia densa
A especialista orienta: “Coloque três dentes de alho atrás da porta principal e deixe por sete dias. Eles formam uma barreira energética contra visitas indesejadas e energia densa”.
Após o período, como descartar?
Para o descarte correto:
- Troque o alho e descarte o anterior em água corrente (rio, córrego ou esgoto);
3. Limpeza espiritual: alho e sal grosso em copo d'água
Modo de Uso: Deixe perto da porta de entrada por sete dias. “Essa mistura absorve o que há de negativo no ambiente. Ao final, descarte tudo em água corrente e recomece se sentir o clima pesado novamente”, aconselha Ananda. Para realizar a limpeza, você precisará de:
- Um copo de vidro com água;
- Três dentes de alho com casca e uma colher de sal grosso.
Simpatias com alho: a força da intenção
Haja ou não crença, a verdade é que o alho tem origens profundas como símbolo de proteção e limpeza espiritual. Seu uso data dos túmulos egípcios às portas das casas romanas, sendo envolvido em cerimônias espirituais na China e na Índia.
"O mais importante é lembrar que a força do ritual está na intenção. O alho potencializa, mas é a conexão com o gesto que transforma", finaliza a especialista. Para quem utiliza as simpatias, Ananda ressalta: mal não faz, e se for para tirar o peso negativo que paira no ar, um dente de alho pode até virar um enfeite de decoração.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
