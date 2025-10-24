Só no dia 1º? Conheça 6 rituais com canela que funcionam todos os dias

Se você acha que o poder da canela se limita ao famoso ritual do primeiro dia do mês, está na hora de rever seus conceitos. A especiaria, além de perfumar, é considerada um potente ímã para prosperidade e pode ser usada em diferentes simpatias ao longo do mês.

Confira abaixo seis rituais simples e eficazes que podem transformar sua energia e atrair mais fartura para sua vida financeira.

VEJA MAIS

1. Defumação com canela

Uma forma prática de renovar as energias da casa. Acenda um pau de canela até que comece a soltar fumaça e passe pelos cômodos, mentalizando a limpeza energética do ambiente.

Comece pelos cômodos do fundo e avance em direção à porta de entrada, espalhando boas vibrações e prosperidade.

2. Limpeza para prosperidade

Ferva quatro canelas em pau, quatro rodelas de gengibre e três folhas de comigo-ninguém-pode em dois litros de água. Depois de coar e esfriar, passe o líquido pelo chão da casa, de dentro para fora, sempre mentalizando prosperidade.

O ritual pode ser repetido uma vez por semana, especialmente após a faxina.

3. Canela em pó nos ralos

Essa simpatia é simples e prática: em uma segunda-feira, faça a faxina de costume e, ao final, coloque canela em pó em todos os ralos da casa, como cozinha e banheiro.

Além de atrair sorte e dinheiro, a canela deixa os ambientes perfumados e agradáveis.

4. Pote da prosperidade

Um dos rituais mais conhecidos para atrair fartura. Em um pote de vidro ou porcelana, coloque:

Um punhado de arroz cru

Três ou sete pedaços de canela em pau

Três ou sete folhas de louro

Algumas moedas

Deixe o pote em um lugar importante da casa e mentalize seus desejos de prosperidade. O ritual pode ser renovado a cada 28 dias para potencializar os resultados.

5. Banho de canela

Ferva 1 litro de água, desligue o fogo e adicione canela em pó. Após esfriar até uma temperatura agradável, tome seu banho habitual e despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando dinheiro e abundância entrando em sua casa.

Pode ser feito em qualquer dia do mês.

6. Sal grosso e canela

Misture duas colheres de sopa de sal grosso, um terço de copo de água e duas pitadas de canela em pó. Deixe descansar por 1h30 e, depois, lave suas mãos três vezes, repetindo o mantra:

"O sal e a canela me ajudam a conseguir mais dinheiro"

O copo deve ser lavado e guardado, sendo reutilizado quando sentir necessidade.

E o ritual do dia 1º?

O clássico ritual da canela do primeiro dia do mês tem como objetivo renovar as energias e atrair prosperidade em todas as áreas da vida – financeira, pessoal, profissional ou amorosa. A dica é mentalizar seus objetivos enquanto repete a frase:

"Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!"