Sal grosso no 1º dia do mês: veja como usar para atrair boas energias e renovar seu astral
Superstição popular ganha força no início de cada mês; aprenda simpatias simples com sal grosso para afastar o mau-olhado e abrir caminhos
Você já ouviu falar em usar sal grosso no primeiro dia do mês para atrair boas energias? A prática, cada vez mais comum nas redes sociais e em rodas de conversa, vem de crenças antigas que atribuem ao sal o poder de purificação espiritual, proteção contra energias negativas e renovação do ambiente.
Neste 1º dia do mês, muitas pessoas aproveitam para fazer uma “faxina energética” na casa, no corpo e na vida e o sal grosso é o ingrediente principal dessas simpatias e rituais.
Mas, afinal, por que o sal grosso é considerado um poderoso elemento de limpeza espiritual? E como usá-lo da forma certa para começar o mês com o pé direito? Saiba mais a seguir
Por que o sal grosso é usado para limpeza energética?
O uso do sal como purificador vem de tradições milenares. Civilizações antigas já utilizavam o sal grosso para afastar maus espíritos e proteger os ambientes. Espiritualmente, acredita-se que o sal tem a capacidade de absorver energias negativas, funcionando como um “filtro” que limpa o campo energético das pessoas e locais.
Além disso, o sal está ligado ao elemento Terra, o que representa força, estabilidade e aterramento, ideal para renovar a energia no início de cada ciclo.
Simpatias com sal grosso para fazer no 1º dia do mês
1. Banho de sal grosso para descarrego e renovação
Uma das simpatias mais conhecidas é o banho de sal grosso, indicado para afastar cansaço, inveja e más vibrações acumuladas.
Como fazer:
- Ferva 1 litro de água.
- Desligue o fogo e adicione 1 colher de sopa de sal grosso.
- Espere amornar e, após o banho habitual, jogue a água do pescoço para baixo, mentalizando toda energia ruim indo embora.
- Não reutilize a toalha nesse dia e evite contato físico com outras pessoas logo após o banho.
Dica: após o banho de sal grosso, faça um banho de ervas (como camomila ou alecrim) para repor a energia positiva.
2. Sal grosso atrás da porta para proteção
Colocar um pote de sal grosso atrás da porta de entrada é um ritual simples e eficaz para manter sua casa protegida ao longo do mês.
Como fazer:
- Use um copo de vidro (sem uso anterior).
- Encha com sal grosso até a metade.
- Deixe atrás da porta de entrada e troque no próximo mês.
O sal absorve as energias negativas que entram com visitas ou mesmo pelas tensões do dia a dia.
3. Simpatia da vassoura com sal para “varrer” a negatividade
Quer limpar as energias da casa no primeiro dia do mês? Esta simpatia é ideal.
Como fazer:
- Misture sal grosso com um pouco de álcool em um balde.
- Molhe a ponta de uma vassoura na mistura e varra a casa do fundo para a porta, mentalizando que está mandando embora tudo o que te impede de prosperar.
- Depois, jogue a mistura fora fora de casa (de preferência, na rua) e lave a vassoura.
Cuidado com excessos!
Apesar de ser um grande aliado espiritual, o sal grosso também pode ser “agressivo” se usado com muita frequência, pois ele limpa tudo, inclusive energias boas. Por isso, use com moderação e sempre com intenção positiva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
