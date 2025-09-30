Capa Jornal Amazônia
Saiba como ganhar dinheiro no YouTube com vendas pela internet

Nova ferramenta permite a criadores brasileiros monetizar vídeos com produtos do Mercado Livre e Shopee

Criar vídeos para a internet pode ser mais do que um hobby. Com a chegada do programa de afiliados do YouTube Shopping ao Brasil, produtores de conteúdo terão uma nova forma de gerar renda: exibindo produtos de grandes varejistas em seus vídeos e recebendo comissão por cada venda feita a partir de seu canal.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (30), durante o evento global “Made on YouTube”, e marca a estreia oficial da funcionalidade no país, com o apoio de dois dos maiores marketplaces do Brasil: Mercado Livre e Shopee.

Como funciona o programa de afiliados do YouTube Shopping

Criadores elegíveis poderão marcar produtos nos vídeos, lives, Shorts e postagens. O público, ao assistir, poderá clicar nos itens destacados e ser direcionado para o site da loja parceira. Se a compra for concluída, o criador recebe uma comissão.

O sistema é semelhante a outras plataformas de afiliados, mas agora integrado diretamente ao ecossistema do YouTube, facilitando o caminho entre o conteúdo assistido e a decisão de compra.

Brasil é prioridade para a Creator Economy

Segundo o YouTube, o Brasil tem um dos ecossistemas de criadores mais fortes do mundo. Em 2024, a plataforma teria injetado cerca de R$ 4,94 bilhões na economia brasileira, somando publicidade, parcerias e monetização de conteúdo.

“Estamos oferecendo aos YouTubers brasileiros novas maneiras de fortalecer suas comunidades e monetizar sua criatividade”, afirmou Clarissa Orberg, head de parcerias do YouTube.

Empresas parceiras destacam oportunidades

As primeiras empresas a integrar o YouTube Shopping no Brasil foram o Mercado Livre e a Shopee. Ambas apostam no potencial da nova ferramenta para ampliar o alcance de vendas e gerar novas fontes de renda para criadores e afiliados.

“Com essa colaboração, lojistas poderão se conectar com mais criadores e potencializar suas vendas”, afirma Felipe Piringer, Head de Marketing da Shopee.

Já o Mercado Livre destaca a confiança e estrutura da plataforma como diferencial. “Nossa presença com grandes marcas e a entrega rápida dão ao criador um ambiente seguro para monetizar”, disse Renata Gerez, Head de Social Commerce.

Quem pode participar e como começar

Para fazer parte do programa de afiliados, o criador precisa atender aos critérios do YouTube, como:

  • Fazer parte do Programa de Parcerias do YouTube (YPP);
  • Ter boa reputação e seguir as diretrizes da comunidade;
  • Ativar a função “YouTube Shopping” nas configurações do canal;
  • Selecionar produtos dos parceiros oficiais e inseri-los nas publicações.

Com a ferramenta, os espectadores podem visualizar produtos diretamente nos vídeos e realizar a compra com poucos cliques. A expectativa é que a funcionalidade ganhe popularidade entre pequenos e médios criadores interessados em diversificar suas fontes de renda online.

 
