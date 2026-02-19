Mega-Sena pode pagar R$ 72 milhões nesta quinta (19); saiba como apostar

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (19) o concurso 2.974, que pode pagar um prêmio acumulado de R$ 72 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h, tanto nas lotéricas autorizadas pela Caixa Econômica Federal em todo o Brasil quanto pelos canais oficiais na internet. Já os bolões digitais poderão ser registrados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

No último concurso, realizado no sábado (14), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o que fez o prêmio acumular.

No concurso anterior, as dezenas sorteadas foram: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46

Na ocasião:

63 apostas acertaram a quina e receberam R$ 43.862,01 cada

4.259 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 1.069,47 cada

O sorteio desta quinta-feira será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook.

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).