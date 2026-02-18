Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mega-Sena sorteará R$ 72 milhões após o Carnaval; saiba como concorrer ao prêmio

O sorteio será realizado nesta quinta-feira (19) com transmissão ao vivo pelas mídias sociais

Victoria Rodrigues
fonte

O próximo concurso ocorrerá nesta segunda-feira (19), segundo a Caixa. (Foto: Reprodução/ Caixa)

Quem é acostumado a jogar na Mega-Sena sabe que os sorteios realizados às terças, quintas e sábados geralmente possuem seus calendários ajustados em feriados prolongados. Dessa vez, a data do sorteio mudou e a Caixa Econômica Federal realizará o próximo concurso nesta quinta-feira (19), um dia após a finalização do período carnavalesco, que virou característica marcante no Brasil.

Como jogar na Mega-Sena?

As apostas do próximo concurso deverão ser feitas até as 20h de quinta-feira pelo próprio aplicativo da Caixa, portal Loterias Caixa ou por meio do Internet Banking, também presencialmente em lotéricas credenciadas da instituição financeira. O palpite mínimo com seis números selecionados custa R$ 6,00 e o prêmio principal do concurso 2.974 é de R$ 72 milhões

Onde ver o resultado do sorteio?

Os sorteios da Caixa Econômica Federal ocorrem sempre às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelo YouTubesite da Caixa. Além disso, aqueles que não conseguirem acertar todas as dezenas ainda têm a possibilidade de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas da Mega-Sena.

Como fazer bolão na Mega-Sena?

Além dos jogos únicos comuns, também é possível se unir com alguns parentes ou amigos para fazer um famoso bolão, organizado em um grupo de, no mínimo, duas pessoas e, no máximo, 100. Depois da escolha dos números das apostas, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Para fazer um bolão o preço mínimo é de R$ 15.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

