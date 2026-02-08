Capa Jornal Amazônia
Mega-sena não tem vencedor e prêmio acumula em quase R$ 50 milhões

As dezenas sorteadas no concurso 2.970 foram: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59.

O Liberal
fonte

O próximo prêmio será sorteado no sábado (30) (Divulgação)

O prêmio da Mega-Sena acumulou no último sábado (7), no concurso de número 2.970, após nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas. O próximo sorteio deve pagar R$ 47 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso 2.970 foram: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59.

Outras premiações

Vinte e duas apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 103.128,37.

Já a quadra teve 2.828 vencedores, com cada um levando R$ 1.322,42.

Palavras-chave

Mega Sena

Loteria
Variedades
