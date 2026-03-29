Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Sorteio aconteceu na noite deste sábado (28)

Agência Brasil
fonte

Uma única aposta levou a sorte grande na mega-sena (Foto: Reprodução/ Caixa)

Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (28). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 37.983.331. Os números sorteados foram: 06 -14 -18 - 29 - 30 - 44

Além dessa, quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264. Já a quadra teve 3.814 apostas vencedoras, que recebem prêmio de R$ 938, cada.

Apostas

O próximo concurso ocorre no dia 31 de março e a estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Sorte Grande

Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Sorteio aconteceu na noite deste sábado (28)

29.03.26 14h01

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

NOVAS CASAS

Residencial Chico Narrina será entregue com 800 casas em Abaetetuba nesta segunda-feira

Obras retomadas pelo Minha Casa, Minha Vida receberam R$ 82,6 milhões em investimentos e serão concluídas após anos de paralisação

29.03.26 7h45

maquininhas de cartão

Banpará anuncia fim de contrato com a Entrepay

Banco do Nordeste também havia encerrado o contrato com a mesma empresa

29.03.26 7h14

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

CONCURSOS DA REGIÃO NORTE

Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará

23.03.26 7h00

Oportunidades no serviço público

Uepa abre inscrições para seleção de estágio remunerado com vagas em todo o Pará

Inscrições são gratuitas e há vagas para atuação na Reitoria e nos campi da universidade na capital e interior

23.03.26 19h02

projeto de lei

Fim da escala 6x1: projeto é adiado por pressão de setores contrários

Zé Adriano criticou a tentativa de votar o projeto em ano eleitoral

25.03.26 19h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda