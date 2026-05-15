Mega-Sena 30 anos terá prêmio de R$ 200 milhões e sorteio em novo horário

A Caixa Econômica Federal realizará, no próximo dia 24 de maio, um concurso especial da Mega-Sena em comemoração aos 30 anos da loteria. O sorteio de número 3.010 terá prêmio estimado em R$ 200 milhões e, conforme as regras da modalidade, o valor não acumula.

Diferentemente dos concursos tradicionais, que costumam ocorrer às 21h, o sorteio especial será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). A transmissão ocorrerá ao vivo pelas redes sociais da instituição.

As apostas para o concurso comemorativo poderão ser feitas até as 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília. Já as cotas de bolão poderão ser adquiridas até as 10h do próprio dia do sorteio.

Mega-Sena terá mudanças no calendário de sorteios

Por causa da edição especial de aniversário da Mega-Sena, a Caixa suspendeu os concursos regulares previstos para a próxima semana.

O concurso 3.009, anterior ao sorteio comemorativo, será realizado neste sábado (16). Depois disso, os apostadores terão uma semana dedicada exclusivamente ao concurso especial.

Com isso, não haverá sorteios da Mega-Sena nas seguintes datas:

terça-feira (19);

quinta-feira (21);

sábado (23).

Veja os detalhes do concurso especial da Mega-Sena

Concurso: 3.010

3.010 Data do sorteio: 24 de maio

24 de maio Horário: 11h

11h Prêmio estimado: R$ 200 milhões

R$ 200 milhões Local do sorteio: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas: até 22h do dia 23 de maio

até 22h do dia 23 de maio Bolões: até 10h do dia 24 de maio