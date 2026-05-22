‘Todo mundo tem o sonho de ganhar’: belenenses apostam na Mega-Sena de R$ 300 milhões

A expectativa pelo sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena já movimenta lotéricas em Belém. A modalidade volta a ser sorteada no próximo domingo (24), com prêmio estimado em R$ 300 milhões. O valor acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas no último concurso, realizado no dia 16 de maio. Nas lotéricas da capital paraense, o clima é de esperança. Muitos apostadores aproveitam a oportunidade para sonhar alto e fazer planos caso sejam contemplados.

João Almeida, funcionário da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), conta que aposta com frequência e vê na Mega-Sena uma chance de transformar a vida. “A Mega da Virada é o sonho do jogador que joga. Todo mundo tem o sonho de ganhar. Eu aposto o tempo todo. Se eu ganhar, pretendo fazer muita coisa. Por enquanto, tenho que ganhar primeiro pra depois pensar no que vou fazer. Iria dividir o dinheiro só com a família”, afirmou.

A agricultora Rosilda Silva também decidiu tentar a sorte. Ela disse que o principal objetivo é conquistar a casa própria. “A expectativa pra Mega é comprar minha casa própria. Costumo apostar uma vez ou outra. Se eu ganhar o dinheiro, além da casa própria, eu pretendo ajudar a família e entidades. Penso em dividir o dinheiro com a família. Apostei de forma aleatória”, disse.

Rosilda Silva. (Foto: Thiago Gomes)

Entre os jogadores, há também quem mantenha o hábito de apostar há décadas. Um pedreiro, que preferiu não se identificar, revelou que tenta acertar os números da Mega-Sena há mais de 40 anos.

“Eu venho apostando há mais de 40 anos. Nunca ganhei um prêmio grande. Ganhei um prêmio pequeno, porque eles só querem pagar quadra e quina. O prêmio grande ninguém sabe quem ganha. O prêmio grande some. Não sei pra quem vai”, comentou, em tom descontraído.

Idoso em casa lotórica de Belém (Foto: Thiago Gomes)

Apesar das frustrações, ele mantém a esperança de ver um paraense levando um prêmio milionário. “A minha expectativa nessa aposta agora é que dê pelo menos um paraense. Há mais de 10 ou 20 anos que não dá um paraense para um prêmio grande que nem esse. Se eu ganhar, eu tinha que ajudar, principalmente as pessoas da família. Depois os amigos próximos. O que sobrasse eu ia viver o resto da minha velhice até morrer”, afirmou.

Apostador em Belém (Foto: Thiago Gomes)

Prêmio especial não acumula

Segundo as regras divulgadas pela Caixa, o prêmio especial não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem a quina. Se ainda não houver vencedores suficientes, a premiação passa para os acertadores da quadra, ampliando as chances de distribuição do dinheiro.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas até às 22h do dia 23 de maio, pelo aplicativo Loterias Caixa, no portal oficial das loterias ou em qualquer casa lotérica do país. Clientes da Caixa também podem registrar os jogos pelo internet banking.

Como participar

Para participar, o apostador deve marcar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 6. Também é possível participar por meio de bolões. Pela primeira vez, os bolões online poderão ser adquiridos até uma hora antes do sorteio.

Mega-Sena 30 anos

O sorteio especial foi anunciado pela Caixa Econômica Federal para celebrar as três décadas da principal loteria do país. Inicialmente, o concurso 3.010 tinha previsão de pagar R$ 150 milhões, valor divulgado em abril. No último dia 13 deste mês, a estimativa subiu para R$ 200 milhões e, no dia 16, foi reajustada novamente, chegando aos R$ 300 milhões.

Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões em premiações ao longo de três décadas. De acordo com a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o lançamento da loteria. O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada, foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.