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Economia

Fipa 2026: IA e logística na Amazônia marcam discussões no 2º dia do evento

Programação da feira da indústria destacou a inovação tecnológica nas empresas e os gargalos estruturais na região amazônica

Gabriel da Mota
fonte

Palestras, painéis temáticos simultâneos e rodadas de negócios integraram a programação desta quinta (21) (Wagner Santana / O Liberal)

O segundo dia da XVII Feira da Indústria do Pará (Fipa 2026) reuniu empresários, palestrantes e lideranças do setor industrial para destacar o potencial de inovação tecnológica e os desafios estruturais para o desenvolvimento econômico da Amazônia. Durante o evento realizado no Hangar nesta quinta-feira (21), lideranças e empresários debateram a aplicação prática de inteligência artificial nos negócios e a urgência de investimentos em infraestrutura logística. A programação ocorreu por meio de palestras magnas, painéis temáticos simultâneos e rodadas de negócios voltadas ao desenvolvimento socioambiental e econômico regional.

Ao Grupo Liberal, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, fez um balanço das atividades industriais e destacou a visibilidade internacional que a região alcançou devido à agenda global da COP 30. No entanto, o dirigente ressaltou a precariedade da infraestrutura e a forte dependência do modal rodoviário para o transporte de insumos e verticalização das riquezas do território.

“Infraestrutura é um problema porque uma logística adequada traz competitividade aos nossos produtos. E isso não afeta apenas as grandes empresas. Pequenos empreendedores e iniciativas locais também sofrem, inevitavelmente, com uma infraestrutura precária”, declarou Carvalho.

image Alex Carvalho, presidente da Fiepa (Wagner Santana / O Liberal)

O líder empresarial também contestou os discursos que associam obras de infraestrutura ao aumento do desmatamento ou à degradação ambiental, reforçando o compromisso do setor com as metas de sustentabilidade.“Nós partimos do princípio de que a responsabilidade e a consciência ambiental já são compromissos consolidados. A indústria está preparada para seguir regras e cumprir as metas de sustentabilidade socioambiental”, pontuou o presidente da Fiepa. Para ele, investimentos logísticos integrados são democráticos e necessários para transformar o Pará em um polo de escoamento eficiente.

Inteligência artificial amplia a produtividade de pequenas e médias empresas

Paulo Andrade, doutor em Computação Visual pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ministrou a palestra de abertura sobre a produtividade de pequenas e médias empresas na era digital. O especialista defendeu que as organizações invistam em capacitação interna em vez de apenas adquirir ferramentas prontas no mercado. “Quanto mais você capacitar os funcionários da sua equipe para entender e aplicar IA no dia a dia da empresa — e quanto mais rápido organizar esse processo — mais cedo os resultados vão aparecer”, apontou o doutor.

“A habilidade mais importante na área de IA não é apenas matemática, física ou programação, mas também a capacidade de comunicação. Se você consegue se expressar bem para o modelo de IA e dizer exatamente o que quer, ele pode entregar informações mais precisas e gerar resultados relevantes”, acrescentou Paulo Andrade.

image Paulo Andrade, doutor em Computação Visual pela UFF (Wagner Santana / O Liberal)

A aplicação prática da IA nos negócios também pautou as atividades de mercado no evento. Patrick de Azevedo, diretor executivo da Solus It, empresa integradora de soluções de tecnologia da informação genuinamente paraense, relatou a experiência da marca em rodadas de negócios com grandes companhias internacionais. A empresa de médio porte desenvolveu a assistente virtual "Sofia" para atendimentos internos repetitivos e uma automação de ponta a ponta para concessionárias de veículos. 

Durante a feira, o gestor apresentou uma solução criada em parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul para a área tributária. A ferramenta é capaz de analisar cinco anos de notas fiscais armazenadas em um data lake — repositório de dados em larga escala — para identificar tributos pagos indevidamente ou em valor superior ao devido junto à Receita Federal.

“A inteligência artificial analisa as notas fiscais, aprende com os dados e identifica, até nos centavos, onde houve pagamento de tributo a mais. É esse tipo de solução que estamos apresentando na rodada de negócios”, afirmou Azevedo.

image Patrick de Azevedo, diretor executivo da Solus It (Wagner Santana / O Liberal)

Novo edital fomenta empreendimentos focados no desenvolvimento sustentável da Amazônia

Ainda durante as atividades desta quinta-feira (21), a Fiepa, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), e a Facility de Investimentos Sustentáveis S/A (FAIS S/A) lançaram o Edital Travessias da Economia Verde do Pará. O mecanismo busca identificar, selecionar e fomentar negócios inovadores focados na sustentabilidade dentro do território paraense. O edital é direcionado a micro e pequenas empresas atuantes em setores estratégicos como bioeconomia, energia renovável, turismo sustentável, economia criativa, água, agricultura de baixa emissão, infraestrutura e gestão ambiental.

Os empreendimentos selecionados participarão do Fundo Travessias, uma metodologia conduzida pela FAIS S/A para preparar empresas para crescimento e potencial acesso a capital. Os benefícios estruturados incluem conexões estratégicas, suporte técnico especializado e a possibilidade de receber investimentos por meio de mútuo conversível ou participação. As inscrições devem ser realizadas de forma online por meio do site oficial do edital, onde constam o regulamento completo, cronograma e formulário.

image Palestras, painéis temáticos simultâneos e rodadas de negócios integraram a programação desta quinta (21) (Wagner Santana / O Liberal)

O encerramento do segundo dia contou com a palestra magna do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que abordou as temáticas de liderança, mudança e protagonismo corporativo. 

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