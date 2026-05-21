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Economia

Mega-sena sorterá prêmio de R$ 300 milhões neste domingo (24); saiba como apostar

As apostas podem ser realizadas até às 22h de sábado (23) nas casas lotéricas, site ou aplicativo da Caixa

Victoria Rodrigues
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Uma boa opção também é fazer bolão com amigos e familiares. (Foto: Reprodução/ Portal Hortolândia)

Para comemorar os 30 anos de aniversário da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal promoverá neste domingo (24), um sorteio especial com o prêmio acumulado de R$ 300 milhões. O evento será realizado às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no Youtube para todo o Brasil.

Inicialmente, a intenção era pagar R$ 150 milhões ao vencedor, mas não foi possível devido o valor ter sido elevado no último sábado para R$ 300 milhões, após acumular no sorteio do dia 13 de maio. Como se trata de um sorteio especial de 30 anos, a Caixa Econômica já informou que não há chances do prêmio acumular para um próximo evento, mas esse é considerado o maior prêmio regular já pago pela Mega-Sena desde 2019. 

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"Quero apostar na mega-sena, o que faço?"

Para jogar na mega-sena, basta fazer a sua aposta até às 22h (horário de Brasília) deste sábado (23), por meio do aplicativo das loterias da Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou em qualquer lotérica de sua cidade. O bilhete com seis números custa R$ 6 nas casas lotéricas, mas os jogos que são feitos pelo site custam outro valor: R$ 30, sendo o preço para seis números, e R$ 35 para sete números escolhidos no bilhete.

Além dos jogos individuais, existe ainda outra prática que pode aumentar as chances de ganhar no sorteio: o famoso bolão, que pode ser feito com amigos, colegas de trabalho ou familiares. Para fazê-lo, o valor mínimo é de R$ 15 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 6, sendo que, se forem sorteados os números do bolão, os participantes não precisam ir juntos regatar o valor, podem ir de forma individual com o recibo.

Como apostar no site da Caixa?

  1. Acesse o portal Loterias Online da Caixa ou baixe o aplicativo em seu celular;
  2. Crie um cadastro com nome completo, data de nascimento, e-mail e outros dados exigidos pelo sistema;
  3. Se você já possui cadastro, informe apenas o CPF e a senha para entrar;
  4. Clique na modalidade "Mega-Sena" no menu de jogos disponíveis; 
  5. Escolha, no mínimo, seis números para compor sua aposta simples;
  6. Se você não quiser escolher os números, há a opção chamada "Surpresinha", que o sistema escolhe de forma automática;
  7. Pronto, agora é só aguardar o resultado do sorteio!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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