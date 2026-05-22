IR 2026: Receita libera consulta ao maior lote de restituição da história; saiba como consultar

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Este será o maior lote já pago na história do órgão, tanto em número de contribuintes beneficiados quanto em valor total liberado.

Os pagamentos começam no dia 29 de maio, mesma data em que termina o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026. Segundo a Receita, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados neste primeiro lote, que soma cerca de R$ 16 bilhões em créditos.

Além das restituições referentes ao exercício de 2026, o lote também inclui pagamentos residuais de anos anteriores.

Quem terá prioridade na restituição do IR 2026?

Do valor total liberado, aproximadamente R$ 8,64 bilhões serão destinados aos grupos prioritários definidos pela Receita Federal. Entre os contribuintes com prioridade no recebimento estão:

256.697 idosos acima de 80 anos;

2.256.975 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

222.100 pessoas com deficiência física, mental ou portadoras de moléstia grave;

física, mental ou portadoras de moléstia grave; 1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

4.959.431 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição via PIX.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

Com a abertura da consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, os contribuintes já podem verificar se estão entre os contemplados. O acesso é feito diretamente pelos canais oficiais da Receita Federal, tanto pelo site quanto por aplicativo.

Passo a passo

Acesse o site oficial da Receita Federal

Clique na opção “Meu Imposto de Renda”

Em seguida, selecione “ Consultar a Restituição”

Escolha entre a consulta simplificada ou a versão completa da situação da declaração

entre a consulta simplificada ou a versão completa da situação da declaração Para informações detalhadas, a cesse o extrato de processamento pelo portal e-CAC

Verifique o status da declaração e possíveis pendências

da declaração e possíveis pendências Caso exista alguma inconsistência, utilize a opção de retificação da declaração para corrigir os dados diretamente no sistema

Consulta também pode ser feita por aplicativo

Além do site, a Receita Federal disponibiliza um aplicativo para celulares e tablets. A ferramenta permite acompanhar a liberação das restituições do IRPF e consultar a situação cadastral do CPF de forma rápida e prática.

Calendário da restituição do IR 2026

A Receita Federal informou que o pagamento das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 será realizado em quatro lotes ao longo do ano. O período de entrega das declarações teve início em 23 de março.

Confira o cronograma de pagamentos:

1º lote: 29 de maio

29 de maio 2º lote : 30 de junho

: 30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 28 de agosto

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)