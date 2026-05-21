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Economia

Imposto de Renda 2026: mais de 120 sites falsos aplicam golpes; saiba como evitar

Os golpes ligados ao Imposto de Renda usam diferentes estratégias para roubar dados pessoais e financeiros dos contribuintes

Gabrielle Borges
fonte

Imagem ilustrativa sobre Imposto de Renda (Foto: Reprodução)

Com a aproximação do prazo final para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, cresce também a ação de criminosos virtuais que aproveitam o momento de preocupação dos contribuintes para aplicar fraudes online.

Levantamentos de empresas de cibersegurança identificaram pelo menos 120 sites falsos relacionados ao IR apenas neste ano. As páginas fraudulentas simulam canais oficiais para tentar roubar dados pessoais, bancários e informações fiscais das vítimas. O número representa quase o dobro dos 61 registros contabilizados no início do período de declaração, em março.

Segundo o estudo, a tendência é que as tentativas de golpe aumentem à medida que o encerramento do prazo se aproxima e cresce a corrida dos brasileiros para regularizar a situação com a Receita Federal. Veja a seguir como evitar cair em golpes.

Como funcionam os golpes do Imposto de Renda?

Os golpes ligados ao Imposto de Renda usam diferentes estratégias para roubar dados pessoais e financeiros dos contribuintes. Criminosos exploram o medo de cair na malha fina, a ansiedade pela restituição e até ameaças de bloqueio do CPF para enganar as vítimas.

  • E-mails falsos

Golpistas enviam mensagens que imitam comunicados da Receita Federal, com avisos sobre erros na declaração, pendências no CPF ou liberação da restituição. Os e-mails costumam conter links maliciosos que podem roubar dados ou instalar programas fraudulentos.

  • Golpes por WhatsApp e SMS

Mensagens com tom de urgência afirmam que o CPF será bloqueado ou que existem débitos no Imposto de Renda. O objetivo é pressionar a vítima a clicar em links falsos ou realizar pagamentos indevidos.

  • Sites e boletos falsos

Os links enviados direcionam para páginas que imitam o portal da Receita Federal. Nesses sites, criminosos tentam obter dados bancários, senhas e até gerar boletos falsos para cobrança de multas inexistentes.

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Como se proteger dos golpes do Imposto de Renda 2026

A principal forma de evitar fraudes relacionadas ao Imposto de Renda 2026 é adotar atenção redobrada e desconfiar de qualquer contato não solicitado. Especialistas em segurança digital reforçam que a prevenção começa pelo reconhecimento das táticas usadas pelos criminosos.

  • Desconfie de mensagens não solicitadas

A Receita Federal do Brasil não envia e-mails, cobranças ou alertas de malha fina de forma espontânea. Comunicações oficiais geralmente ocorrem apenas após uma solicitação do próprio contribuinte.

  • Atenção ao tom da mensagem

Textos com urgência exagerada, ameaças de bloqueio de CPF ou contas bancárias, além de erros de português, são sinais comuns de fraude. A Receita Federal utiliza linguagem formal e não faz pressão emocional.

  • Nunca clique em links ou boletos enviados por e-mail

O órgão não envia links para “regularização de situação fiscal” nem boletos para liberação de restituição. Qualquer mensagem desse tipo deve ser ignorada e tratada como tentativa de golpe.

  • Use apenas canais oficiais

Para consultas sobre o Imposto de Renda, o acesso deve ser feito diretamente pelo portal oficial da Receita Federal ou pelo Portal e-CAC, onde é possível verificar pendências com segurança.

  • Reforce a segurança dos seus dispositivos

Manter antivírus atualizado, sistemas operacionais em dia e evitar clicar em links desconhecidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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