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Economia

FIPA 2026 estreia com robô humanoide e mais de 100 expositores da mineração à bieconomia

Programação vai até sábado (23) no Hangar com foco em inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável

Valéria Nascimento
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Cerimônia de abertura da 17ª Feira das Indústrias do Pará (FIPA 2026) na noite desta quarta-feira (20), no Hangar, em Belém (Carmem Helena / O Liberal)

A 17ª Feira das Indústrias do Pará (FIPA 2026) atraiu grande público ao Hangar, em Belém, na noite desta quarta-feira (20), investindo fortemente em inovação tecnológica (incluindo a presença de robô humanoide), desenvolvimento sustentável e qualificação profissional. Até sábado (23), o evento conecta pequenas e grandes empresas, representadas por mais de 100 expositores e deve atrair cerca de 30 mil visitantes. 

Uma cerimônia concorrida no principal auditório do Hangar abriu a FIPA 2026, com a presença de autoridades públicas, como a governadora Hana Ghassan, empresários, executivos, investidores e lideranças do setor produtivo, a exemplo de Alex Carvalho, presidente da Fiepa e anfitrião da Feira das Indústrias do Pará.

Alex Carvalho fez um discurso motivador para a união de forças para a alavancagem do desenvolvimento econômico estadual. Ele destacou a capacidade produtiva do território paraense e salientou a necessidade da consolidação de soluções estruturais. “Precisamos de uma estrutura logística permanente, moderna, integrada e compatível com o papel estratégico que o Pará ocupa no Brasil e no mundo. É hora de resgatar compromissos históricos com o desenvolvimento sustentável”, afirmou ele.

"Precisamos de um pacto nacional em favor da consolidação do Arco Norte como realidade econômica e geopolítica do nosso país. É nesse contexto que a indústria paraense tem se dedicado com responsabilidade a pautas como a exploração da Margem Equatorial, à Ferrovia Norte-Sul, à Ferrogrão, às Hidrovias do Tapajós de Tocantins, sempre defendendo que crescimento e conservação ambiental devem caminhar juntos. Priorizamos os debates sobre transição energética e descarbonização com a mesma energia que lutamos pela geração de oportunidades e melhoria concreta da vida das pessoas que moram aqui, no nosso Pará”, afirmou o titular da Fiepa para o auditório lotado.

A governadora Hana Ghassan parabenizou o setor produtivo pela realização da feira, que convida o público visitante a conhecer de perto a indústria da Amazônia, na perspectiva de experiências interativas que mobilizem ciência, tecnologia, criatividade e conhecimento. “Estamos ansiosos para conhecer a feira, todos nós, com certeza. Nós tivemos uma abertura vibrante daquilo que representa o momento que nós vivemos. Eu quero parabenizar você Alex Carvalho e a todo o Sistema Fiepa pelo evento e também pelo plano estratégico da indústria do Pará, porque é importante nós conhecermos o presente e planejar o futuro”, disse Hana Ghassan.

O primeiro dia da feira já registrou grande movimentação de público, com os estandes das grandes empresas às médias e pequenas, contando com a presença de executivos e industriais. Executivo da Hydro, Anderson Baranov destacou que a FIPA 2026 é uma oportunidade de a sociedade ver o que a indústria está fazendo e também se divertir. “Queremos desmistificar a indústria. A indústria é importante, ela gera emprego, educação, apoia a construção de hospital, acho isso importante”, disse ele.

Barano ressaltou o crescimento do Pará e os investimentos contínuos da indústria da mineração na área ambiental. Ele citou desde a troca da matriz energética cada vez mais limpa, “ investimento em energia renovável e também em política público-privada, citando o programa Ter Paz e trabalhos da Hydro na área social. "Eu acho que esse é o segredo: união. Todo mundo trabalhando junto”.

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