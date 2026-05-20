Sindicombustíveis Pará realiza posse da diretoria reeleita nesta quinta-feira em Belém

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará) realiza nesta quinta-feira (21), às 19h, na sede da entidade em Belém, a cerimônia de posse da diretoria reeleita para o mandato 2026-2030. O presidente José Carlos da Silva e o vice-presidente Mário Melo seguem à frente da entidade para mais um ciclo de quatro anos.

A reeleição sinaliza continuidade de uma gestão marcada pela aproximação com os associados, ampliação da presença no interior do Estado e fortalecimento do diálogo com órgãos reguladores. "Mais do que celebrar uma reeleição, celebramos a continuidade de um trabalho coletivo", afirmou Silva. A noite também marca o início das comemorações pelos 50 anos do Sindicombustíveis Pará, celebrados oficialmente em novembro de 2026, com o lançamento de um selo institucional alusivo ao cinquentenário.

Entre os principais anúncios da cerimônia está o #ConexãoSindiPará 2026, projeto itinerante que levará palestras, debates técnicos e capacitação aos revendedores do interior. A programação percorrerá Paragominas (11 de junho), Altamira (6 de agosto), Marabá (24 de setembro) e Santarém (5 de novembro).

Também será apresentada a campanha institucional "Quem atua certo fortalece o setor", voltada a valorizar empresas que operam dentro da legalidade e combater a clandestinidade no mercado de combustíveis. Como parte da iniciativa, será criado um selo destinado a associados que atendam critérios definidos pela entidade.