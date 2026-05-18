Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mega-sena acumula e próximo prêmio será de R$ 300 milhões

Confira as dezenas sorteadas no Concurso 3.009, sorteado neste sábado (16)

O Liberal
fonte

As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília (DF) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.009, realizado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegará a R$ 300 milhões no próximo concurso, cujo sorteio será realizado no próximo sábado, 23 de maio.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30.

A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já a quadra registrou mais de 6 mil apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de, R$ 636,14.

As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

mega-sena acumlada
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Violência sexual atinge 64 meninas por dia no país

Meninas negras até 17 anos seguem como as principais vítimas

18.05.26 22h10

Brasil

Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol; veja quais lotes

Agência também proibiu venda de compostos sem registro sanitário

18.05.26 21h51

expectativa

Quando é o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Veja data e horário

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti

18.05.26 14h27

BRASIL

Internado em UTI, cacique Raoni tem melhora do estado de saúde

Aos 93 anos, líder índigena sofre com complicações relacionadas à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

17.05.26 22h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Piloto de helicóptero da Polícia Civil baleado em operação morre no Rio de Janeiro

Felipe Monteiro Marques estava internado em estado grave após fazer uma cirurgia para retirada de um hematoma na cabeça

17.05.26 22h41

LUTO

Viúva de policial baleado faz homenagem ao marido: 'Nosso amor estava mais forte'

O policial Felipe Marques faleceu neste domingo (17), após passar um ano internado no hospital

18.05.26 18h54

BRASIL

Internado em UTI, cacique Raoni tem melhora do estado de saúde

Aos 93 anos, líder índigena sofre com complicações relacionadas à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

17.05.26 22h52

educação

Enem terá inscrição automática para alunos da rede pública e 10 mil novos locais de prova

A inscrição automática será feita a partir dos dados informados pelas redes de ensino

18.05.26 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda