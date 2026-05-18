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Brasil

Carlo Ancelotti pede que torcida confie nos 26 convocados para a Copa

Treinador afirma que Neymar pode ser útil no Mundial

O Liberal
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Na entrevista Ancelotti falou do sentimento de convocar a seleção de um país que é apaixonado pelo futebol (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Após anunciar a relação de 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa de 2026, na noite desta segunda-feira (18) no Museu do Amanhã, o técnico italiano Carlo Ancelotti pediu, em entrevista coletiva, que a torcida brasileira confie no grupo convocado para a disputa da competição realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos entre 11 de junho e 19 de julho.

“Tenham confiança neste grupo. Pode não ser o grupo perfeito, mas é um grupo focado, concentrado, humilde, altruísta. Minha ideia é focada no coletivo, não no individual”, declarou o italiano, que acaba de renovar seu contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a Copa do Mundo de 2030.

Na conversa com os jornalistas a convocação de Neymar foi um dos principais temas. E Ancelotti afirmou que o atacante do Santos pode ser útil no Mundial: “Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva, e sim porque pode trazer suas qualidades para a equipe, mesmo que jogue um minuto. Escolhemos esses jogadores porque estão certos que vão ajudar. Quanto tempo? Não sei”.

No entanto, o treinador italiano não garantiu a presença do atacante na equipe titular. Segundo o técnico da seleção, Neymar terá oportunidades apenas se merecer: “Serei claro e honesto. Neymar jogará se merecer. Os treinos decidirão isso. Acho importante não fixar toda a expectativa em cima de apenas um jogador”.

Durante a entrevista Ancelotti também falou do sentimento de convocar a seleção de um país que é apaixonado pelo futebol: “Esta expectativa mostra um país que tem uma paixão extraordinária pelo futebol, primeiro, e em segundo pela seleção. Isso é muito bonito para nós que temos a oportunidade de disputar a Copa do Mundo e dar alegria a todo um país. A pressão chegará quando tivermos o primeiro jogo na Copa do Mundo. Não foi fácil [convocar], foi difícil, porque a concorrência era muito alta, avaliamos mais de 60 jogadores, e cada um tem uma característica para estar aqui”.

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